Ngành môi trường là gì? Học ngành môi trường ra làm gì?

1. Ngành môi trường là gì?

Ngành môi trường bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan đến bảo vệ và duy trì hệ sinh thái. Các hoạt động trong ngành này nhằm quản lý, giám sát và tìm kiếm giải pháp dành cho các vấn đề như ô nhiễm, biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên.

Theo Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam, môi trường là sự tương tác giữa các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường sống được phân loại thành môi trường tự nhiên (ánh sáng, núi, sông, động thực vật...), môi trường xã hội (thể chế, luật lệ,...) và môi trường nhân tạo (nhà ở, công viên, đô thị...).

Ngành này bao trùm nhiều chuyên môn như khoa học môi trường, quản lý tài nguyên, địa lý môi trường, kỹ thuật xử lý chất thải và bảo tồn đa dạng sinh học. Ngoài ra, việc nghiên cứu các chính sách và đề xuất các giải pháp kinh tế cũng là những đối tượng quan trọng của ngành.

Trong bối cảnh môi trường ngày càng biến đổi, nhu cầu về nhân lực có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành trong ngành môi trường ngày càng lớn, đem đến cơ hội nghề nghiệp đa dạng và bền vững.

Ngành môi trường tập trung vào việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái tự nhiên

2. Học ngành môi trường ra làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành môi trường có cơ hội làm việc trong nhiều lĩnh vực liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững. Đối với những bạn trẻ đam mê khoa học và mong muốn tạo ra tác động tích cực, đây là con đường sự nghiệp đầy triển vọng, vừa ý nghĩa vừa thiết thực trong thời đại hiện nay.

2.1. Kỹ thuật viên môi trường

Kỹ thuật viên môi trường chịu trách nhiệm thu thập, phân tích các mẫu không khí, nước, đất để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất biện pháp khắc phục. Vị trí này đòi hỏi kỹ năng sử dụng thiết bị đo lường hiện đại, thực hiện kiểm tra chất lượng môi trường theo quy định.

Ngoài ra, kỹ thuật viên môi trường còn hỗ trợ trong quá trình giám sát các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường, báo cáo dữ liệu và đưa ra khuyến nghị cho các đơn vị liên quan. Công việc có thể được thực hiện tại phòng thí nghiệm, công trường hoặc cơ quan quản lý môi trường.

2.2. Kỹ sư môi trường

Kỹ sư môi trường tham gia thiết kế và triển khai các hệ thống xử lý chất thải, cải tạo nguồn nước và phát triển công nghệ xanh. Bên cạnh đó, công việc này còn bao gồm xây dựng các phương án bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình hoặc sản xuất công nghiệp.

Thông thường, kỹ sư môi trường có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, công ty tư vấn hoặc tổ chức chính phủ để đảm bảo các dự án đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên. Kỹ năng đánh giá rủi ro môi trường và áp dụng công nghệ tiên tiến là yêu cầu quan trọng đối với công việc này.

2.3. Tư vấn môi trường

Chuyên gia tư vấn môi trường giúp doanh nghiệp, tổ chức đánh giá tác động môi trường, đề xuất giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm. Vị trí này đòi hỏi khả năng phân tích dữ liệu, nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan và xây dựng chiến lược môi trường bền vững.

Bên cạnh đó, tư vấn môi trường còn tham gia vào việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hỗ trợ các công ty đạt chứng nhận tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Những chuyên gia trong lĩnh vực này thường làm việc tại các tổ chức tư vấn độc lập, cơ quan chính phủ hoặc doanh nghiệp lớn.

Đây là nghề lý tưởng cho người muốn kết hợp kiến thức môi trường với quản trị doanh nghiệp

2.4. Nhà khoa học môi trường

Nhà khoa học môi trường thực hiện nghiên cứu về hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên nhằm đề xuất các biện pháp bảo vệ và phục hồi môi trường. Công việc bao gồm thực hiện khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu, phân tích mẫu và đưa ra giải pháp phù hợp.

Đội ngũ chuyên gia nghiên cứu khoa học môi trường còn góp phần xây dựng chính sách bảo vệ môi trường dựa trên bằng chứng khoa học, giúp chính phủ và doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn. Công việc này thường được thực hiện tại các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc tổ chức bảo tồn thiên nhiên.

2.5. Nhà sinh vật học môi trường

Nhà sinh vật học môi trường tập trung nghiên cứu sự tương tác giữa sinh vật và hệ sinh thái. Công việc này bao gồm theo dõi sự thay đổi quần thể sinh vật, phân tích tác động của con người lên môi trường sống của động thực vật.

Bên cạnh đó, các nhà sinh vật học môi trường còn tham gia vào chương trình bảo tồn thiên nhiên, khôi phục môi trường sống và nghiên cứu sự tiến hóa sinh thái. Nhà sinh vật học môi trường có thể làm việc trong các khu bảo tồn thiên nhiên, tổ chức phi chính phủ hoặc cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự cân bằng sinh thái.

2.6. Giảng viên ngành môi trường

Những người đam mê nghiên cứu và giáo dục có thể trở thành giảng viên chuyên ngành môi trường tại các trường đại học, cao đẳng. Đây là công việc không chỉ bao gồm giảng dạy các môn liên quan đến sinh thái, quản lý tài nguyên và khoa học môi trường mà còn tham gia vào các dự án nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn.

Giảng viên có thể hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài về bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ sinh thái và các giải pháp quản lý bền vững. Công việc giảng viên ngành môi trường là một lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích việc truyền đạt kiến thức và góp phần đào tạo thế hệ chuyên gia môi trường tương lai.

Những chuyên gia này thường tham gia nghiên cứu khoa học và xuất bản công trình chuyên môn

3. Mức lương của ngành môi trường

Mức lương của ngành môi trường khá hấp dẫn, phản ánh yêu cầu cao về chuyên môn và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực này. Thu nhập dao động linh hoạt, phụ thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp cũng như khu vực làm việc. Với những người mới bắt đầu, mức lương khởi điểm đã đủ sức cạnh tranh, trong khi người có kinh nghiệm lâu năm có thể đạt mức thu nhập ấn tượng.

Dưới đây, Job3s.ai đã tổng hợp bảng mức lương tham khảo cho từng vị trí phổ biến, giúp bạn hình dung rõ hơn về tiềm năng thu nhập khi theo đuổi ngành nghề này.

Việc làm ngành môi trường Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư môi trường 8.000.000 - 15.000.000 Kỹ thuật viên môi trường 9.000.000 - 15.000.000 Giảng viên ngành môi trường 10.000.000 - 18.500.000 Tư vấn môi trường 10.000.000 - 20.000.000 Nhà sinh vật học môi trường 5.000.000 - 15.000.000 Nhà khoa học môi trường 5.000.000 - 20.000.000

Ngành môi trường hiện đang được đánh giá là lĩnh vực có mức thu nhập cạnh tranh

4. Tố chất cần có để theo học ngành môi trường

Ngành môi trường luôn cần những cá nhân có tình yêu thiên nhiên và khả năng xử lý công việc đa dạng. Người học ngành này cần có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với tư duy linh hoạt để đối mặt với những thách thức thực tế. Dưới đây là những phẩm chất quan trọng giúp bạn phát triển vững vàng trong lĩnh vực này.

Khả năng làm việc nhóm: Công việc trong ngành môi trường đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều cá nhân, từ khảo sát thực địa đến triển khai dự án lớn. Tinh thần hợp tác, sẵn sàng lắng nghe và đóng góp ý kiến giúp mang lại hiệu quả cao. Đây là yếu tố tạo nên sức mạnh tập thể trong các nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Khả năng làm việc độc lập: Bên cạnh làm việc nhóm, khả năng độc lập trong nghiên cứu hay phân tích dữ liệu cũng rất quan trọng. Sự kiên nhẫn và tập trung khi làm việc một mình đảm bảo kết quả chính xác, đặc biệt trong các nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ như đo lường ô nhiễm hay thiết kế giải pháp.

Kỹ năng thu thập dữ liệu: Ngành môi trường yêu cầu khả năng quan sát và ghi nhận thông tin từ thực tế, như mẫu nước, không khí hay đất. Sự cẩn thận trong việc thu thập, xử lý dữ liệu giúp đưa ra kết luận đáng tin cậy. Đây là nền tảng để xây dựng các chiến lược bảo vệ môi trường hiệu quả.

Khả năng giải quyết vấn đề: Đối mặt với những thách thức phức tạp như ô nhiễm hay biến đổi khí hậu, tư duy sáng tạo và logic là chìa khóa thành công. Bên cạnh đó, khả năng phân tích tình huống, đề xuất giải pháp khả thi đòi hỏi sự nhạy bén và linh hoạt. Tố chất này giúp bạn tạo ra giá trị thực tiễn trong công việc.

Ý thức bảo vệ môi trường: Niềm đam mê và trách nhiệm với thiên nhiên là động lực lớn nhất để theo đuổi ngành học này. Ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của môi trường thúc đẩy bạn hành động, từ nghiên cứu đến giáo dục cộng đồng. Đây là kim chỉ nam để gắn bó lâu dài với nghề.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên cần có tinh thần trách nhiệm cao

5. Trường đào tạo ngành môi trường uy tín hiện nay

Ngành môi trường đang ngày càng khẳng định vai trò thiết yếu trước những vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu và ô nhiễm ngày càng gia tăng. Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này cũng vì thế cũng rất cao. Để đáp ứng xu hướng đó, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, thu hút đông đảo thí sinh quan tâm.

Nhiều trường đại học đã và đang nỗ lực cung cấp chương trình đào tạo ngành môi trường bài bản

Hiện nay, ngành môi trường tuyển sinh các khối phổ biến như A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D01 (Toán, Văn, Anh) với mức điểm chuẩn dao động linh hoạt tùy theo từng trường và năm học.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 20 15.000.000 - 37.000.000 VNĐ/năm Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 21 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D10; D07 21,5 Môi trường, sức khỏe và an toàn A00; A01; B00; D07 20 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15 10.500.000 - 17.500.000 VNĐ/năm Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; D15 15 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 16,5 11.600.000 - 25.700.000 VNĐ/năm Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 17 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Khoa học Môi trường ứng dụng A00; A02; B00; D07 18,65 53.000.000 - 125.000.000 VNĐ/năm Nghệ An Đại học Vinh Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 21 13.545.000 đồng/năm Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 17,05 16.400.000 VNĐ/năm TP.HCM Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 15 15.200.000 - 16,400.000 VNĐ/năm Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 16

Trong bối cảnh ô nhiễm và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, ngành môi trường trở thành lĩnh vực then chốt giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Sự phát triển của ngành này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những ứng viên theo đuổi lĩnh vực này.