Gian hàng đặc biệt của Job3s.ai hút hàng ngàn sinh viên tại ngày hội việc làm UEB JOB FAIR 2023

Cơ hội vàng cho hàng ngàn sinh viên

Ngày hội việc làm UEB JOB FAIR 2023 được tổ chức nhằm giúp các bạn sinh viên có những định hướng, kỹ năng cần thiết để lựa chọn được môi trường làm việc phù hợp trong thời buổi kinh tế suy thoái, biến động không ngừng như hiện nay. Sự kiện được tổ chức quy mô lớn tại Trường đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội vào ngày 28/10/2023 vừa qua.

Ngày hội việc làm lần này có sự góp mặt của Hiệu trưởng Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Trung Thành và Phó hiệu trưởng - Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều giảng viên, sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn cùng hàng ngàn sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Sự kiện UEB JOB FAIR 2023 đem đến cơ hội kết nối với doanh nghiệp cho các bạn sinh viên với nhiều trải nghiệm hay và bổ ích như tham gia mô phỏng phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, cách viết CV ghi điểm,...

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội lên sân khấu bắt tay cảm ơn nhà tài trợ job3s.ai CEO Tony Vũ

Trong các gian hàng tham gia tại sự kiện lần này, đặc biệt phải kể đến gian hàng của công ty job3s.ai. Với việc tư vấn cho các bạn sinh viên về những vấn đề xoay quanh tuyển dụng và tìm kiếm việc làm đã thu hút được đông đảo sinh viên quan tâm và tham gia.

Gian hàng job3s.ai hỗ trợ các bạn sinh viên

Tham gia với tư cách là nhà tài trợ chính thức và đồng hành với sự kiện hội chợ việc làm UEB JOB FAIR 2023, đội ngũ của job3s.ai đem đến những kinh nghiệm, kỹ năng đắt giá cho các bạn sinh viên.

Tư vấn viết và hỗ trợ CV 1-1 sao cho ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Tư vấn cách xây dựng thương hiệu cá nhân, giúp tăng giá trị bản thân trong mắt nhà tuyển dụng.

Job3s.ai - nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới. Nền tảng sở hữu nhiều tính năng nổi bật, mang đến giải pháp tìm việc làm đột phá, giúp tự động kết nối ứng viên và doanh nghiệp chỉ trong vòng 3 giây.

Ngoài ra, job3s.ai còn cung cấp nhiều thông tin hữu ích về:

Mẫu CV, thư xin việc, sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc, đơn xin nghỉ việc…

Công cụ tính lương gross sang net.

Tạo CV nhanh, đơn giản và chuyên nghiệp nhờ sự hỗ trợ của AI thông minh.

Gian hàng giới thiệu về job3s.ai và hướng dẫn các bạn ứng viên tạo CV xin việc tại sự kiện hội chợ việc làm UEB JOB FAIR 2023

Gian hàng job3s.ai hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nhân sự

Không chỉ dừng lại ở các bạn sinh viên, sự góp mặt của job3s.ai cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm các nhân tài.

Website được tích hợp hơn 20 loại AI, hệ thống sẽ tự động phân tích, đánh giá và sàng lọc những điểm “matching” giữa CV của ứng viên và JD để đưa ra gợi ý phù hợp, tự động kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng.

Từ đó, quá trình tuyển dụng được tối ưu hóa giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm được nhân sự chất lượng và phù hợp.

Job3s.ai cung cấp chế độ bảo hành cho các nhà tuyển dụng, đảm bảo sự hài lòng cho các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tín nhiệm hợp tác.

Sự tham gia của CEO Tony Vũ với tư cách diễn giả khách mời

Tại Ngày hội việc làm UEB JOB FAIR 2023, CEO Tony Vũ - nhà sáng lập của nền tảng tuyển dụng job3s.ai cũng trực tiếp tham gia và có những chia sẻ hữu ích đến các sinh viên trẻ. Trước đó, ngày 19/10/2023 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, CEO Tony Vũ với tư cách là diễn giả khách mời trong workshop “Kỹ năng linh hoạt giải quyết vấn đề". Workshop nằm trong chuỗi hoạt động nổi bật của sự kiện.

Anh là người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản trị và chiến lược tại các tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước như Unilever, Coca - cola, Ngân hàng ANZ, Kuto Nhật Bản, Diligo Holdings,...

Với tư cách là một người đi trước, CEO Tony Vũ đã chia sẻ những kiến thức cùng kinh nghiệm cho các bạn sinh viên trong việc giải quyết vấn đề linh hoạt trong thị trường làm việc cạnh tranh, kinh tế khó khăn như hiện nay.

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm job3s.ai có mặt tại sự kiện và truyền cảm hứng đến hàng ngàn sinh viên

