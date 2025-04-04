Trình dược viên ETC là gì? Mô tả công việc & mức lương

1. Trình dược viên ETC là gì?

Trình dược viên ETC (Ethical drugs Pharmacist) là những người có trình độ chuyên môn cao trong ngành dược, chuyên giới thiệu và tư vấn các loại thuốc kê toa, được bác sĩ theo dõi và chỉ định. Người làm tại vị trí này còn có nhiệm vụ gặp gỡ, trao đổi và thuyết phục các chuyên gia, bác sĩ tại bệnh viện, phòng khám,... về việc kê toa hoặc sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

Trình dược viên ETC không thực hiện việc tư vấn bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối. Những người làm công việc này là cầu nối giữa nhà cung cấp và nhà thuốc, bác sĩ, nhằm truyền tải những thông tin và phương pháp điều trị mới nhất trong lĩnh vực y khoa. Ngoài ra, trình dược viên ETC cũng thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm tại các khoa hoặc thuyết trình trong một số hội thảo chuyên môn.

2. Vai trò của trình dược viên ETC

Một trong những nhiệm vụ chính của trình dược viên ETC là xây dựng mối quan hệ giữa công ty dược phẩm và các bác sĩ, nhà thuốc. Những người làm ở vị trí này không chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm mà còn giúp các chuyên gia y tế hiểu rõ hơn về lợi ích và tác dụng, từ đó hỗ trợ việc kê đơn thuốc chính xác hơn. Trình dược viên ETC còn giúp bác sĩ nắm bắt những cải tiến mới trong ngành dược để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, trình dược viên ETC còn phụ trách thu thập phản hồi từ bác sĩ và nhà thuốc về sản phẩm, giúp công ty dược điều chỉnh và nâng cao chất lượng. Vì vậy, trình dược viên ETC đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty dược.

3. Mức lương của trình dược viên ETC

Mức lương của trình dược viên ETC phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm, vị trí công việc và năng lực cá nhân. Nhìn chung, mức lương trung bình của trình dược viên ETC dao động trong khoảng từ 4.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây, Job3s đã tổng hợp mức lương tham khảo theo các cấp bậc khác nhau:

Trình dược viên ETC Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh Trình dược viên ETC 4.000.000 - 6.000.000 Trình dược viên ETC (Mới vào nghề) 7.000.000 - 10.000.000 Trình dược viên ETC (1 - 3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Trình dược viên ETC (3 - 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Trình dược viên ETC (Cấp cao hoặc quản lý) 20.000.000 - 30.000.000

Lưu ý, mức lương có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô công ty, số năm kinh nghiệm của trình dược viên ETC cùng những phúc lợi đi kèm.

4. Phân biệt trình dược viên OTC và ETC

Mặc dù trình dược viên OTC và ETC đều đảm nhận công việc tiếp thị và quảng bá thuốc. Nhưng so với trình dược viên OTC, trình dược viên ETC vẫn có sự khác biệt rõ rệt về kênh phân phối, loại sản phẩm và phạm vi bán hàng.

Tiêu chí Trình dược viên OTC Trình dược viên ETC Kênh phân phối Nhà thuốc, quầy thuốc, cửa hàng dược phẩm bán lẻ Bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám Sản phẩm Thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe Thuốc kê đơn, thuốc điều trị chuyên biệt Phạm vi Đối tượng là những khách hàng có thể mua và sử dụng dễ dàng Đối tượng mua là các bác sĩ, nhà thuốc và cơ sở y tế

5. Mô tả công việc của trình dược viên ETC

Công việc hàng ngày của trình dược viên ETC thường phụ thuộc vào công ty dược phẩm đang làm việc. Nhiệm vụ của trình dược viên ETC có thể thay đổi tùy theo loại sản phẩm, dược phẩm hoặc giải pháp y khoa mà công ty cung cấp. Tuy nhiên, tất cả trình dược viên ETC đều thực hiện những công việc cơ bản sau:

Giới thiệu sản phẩm: Trình dược viên ETC đảm nhiệm việc giới thiệu các sản phẩm thuốc mới, dịch vụ và giải pháp y tế tới các điểm phân phối như hiệu thuốc, phòng khám trong khu vực được giao.

Nghiên cứu thị trường: Ứng viên cho vị trí này phải tìm kiếm thông tin về thị trường mới và xác định các nhóm nhà phân phối tiềm năng cho doanh nghiệp, đồng thời phân tích các đối thủ cạnh tranh để phát triển kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Tư vấn và hỗ trợ bác sĩ: Trình dược viên ETC sẽ tư vấn cho bác sĩ về các lựa chọn điều trị, giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về sản phẩm của công ty, từ đó có thể kê đơn chính xác cho bệnh nhân.

Duy trì mối quan hệ với bác sĩ và nhà thuốc: Ứng viên cần tìm cách xây dựng và duy trình mối quan hệ vững chắc với bác sĩ và nhà thuốc, đảm bảo rằng sản phẩm của công ty luôn được ưu tiên trong quá trình kê đơn và bán hàng.

Lên kế hoạch bán hàng: Người làm cho vị trí này phải lên kế hoạch kết nối từng giai đoạn bán hàng, tuân theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đồng thời thông báo về những chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho các nhà phân phối.

6. Kỹ năng cần có của trình dược viên ETC

Trình dược viên ETC không phải là một công việc đơn giản bởi đối tượng khách hàng làm việc chủ yếu là những chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn cao trong lĩnh vực y tế. Do đó, các ứng viên tại vị trí này cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn về trình độ lẫn kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp: Trình dược viên ETC thường xuyên tương tác với các nhà thuốc và đại lý phân phối, nên khả năng giao tiếp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc sẽ giúp người làm công việc này dễ dàng thiết lập mối quan hệ, trao đổi thông tin tốt hơn với các đối tác.

Kỹ năng thuyết phục: Đối với trình dược viên ETC, khả năng thuyết phục hiệu quả là yếu tố hàng đầu giúp làm nổi bật các ưu điểm của sản phẩm so với đối thủ. Để đạt được điều này, ứng viên cần có kiến thức sâu về sản phẩm cũng như giải pháp mà doanh nghiệp cung cấp.

Kỹ năng bán hàng: Ứng viên cũng cần có kỹ năng bán hàng tốt để thúc đẩy việc kê đơn và sử dụng sản phẩm. Kỹ năng này bao gồm việc nhanh nhạy trong kinh doanh và linh hoạt đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Tạo dựng mối quan hệ: Nhiệm vụ kết nối và tiếp thị sản phẩm đến các nhà phân phối là một phần quan trọng trong công việc của trình dược viên ETC. Do đó, ứng viên cần rèn luyện kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài, hiệu quả hơn.

Đầu óc tư duy tốt: Là những người làm việc trong lĩnh vực môi giới thuốc, trình dược viên ETC cần có sự nhạy bén và khả năng tiếp nhận thông tin nhanh chóng. Ngoài ra, người làm tại vị trí này cũng cần có khả năng phân tích tình huống và đưa ra giải pháp kịp thời khi gặp những vấn đề trong công việc.

Sự kiên trì, nhẫn nại: Việc tìm kiếm và thuyết phục khách hàng là một quá trình không dễ dàng, yêu cầu trình dược viên ETC phải có sự kiên nhẫn và kiên trì trong công việc. Điều này sẽ khiến khách hàng chú ý và cân nhắc lựa chọn mua sản phẩm khi có nhu cầu sau mỗi buổi tư vấn.

7. Điều kiện cần để trở thành trình dược viên ETC

Trình dược viên ETC đang nhận được nhiều sự quan tâm của những bạn trẻ trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là ngành yêu cầu cao về tính chuyên môn và kiến thức sâu rộng. Để trở thành một trình dược viên ETC, ứng viên cần phải đáp ứng được những điều kiện sau:

Trình độ học vấn: Các ứng viên cần tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Dược , Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan để có được kiến thức nền tảng vững chắc.

Kiến thức chuyên môn: Trình dược viên ETC phải có kiến thức vững vàng về các loại thuốc kê đơn, cơ chế hoạt động của chúng, cũng như những phương pháp điều trị và vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Đạo đức nghề nghiệp: Trình dược viên ETC làm việc với các sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, vì vậy tính trung thực, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trong công việc là những yếu tố không thể thiếu.

Linh hoạt trong công việc: Đây là vị trí yêu cầu xử lý khối lượng công việc lớn và có thể không đều. Vì vậy, ứng viên cần có khả năng sắp xếp công việc hợp lý và linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Kinh nghiệm: Mặc dù hiện nay nhiều công ty dược phẩm tuyển dụng trình dược viên ETC mới tốt nghiệp nhưng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc dược phẩm sẽ là một lợi thế lớn.

Trình dược viên ETC là một nghề đầy triển vọng, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong ngành dược phẩm và y tế. So với các công việc khác trong cùng lĩnh vực, vị trí này mang lại mức lương hấp dẫn, góp phần nâng cao thu nhập hàng tháng của bạn.