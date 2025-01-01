Tất cả địa điểm
Công việc Trình dược viên

-

Có 481 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
Tuyển Trình dược viên Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 15 Triệu
Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Bạc Liêu Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm INOVA COMPANY LIMITED
Tuyển Trình dược viên INOVA COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu
INOVA COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH RM Healthcare
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH RM Healthcare
Hạn nộp: 26/08/2025
Ninh Thuận Thanh Hóa Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Tuyển Trình dược viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC
Hạn nộp: 23/07/2025
Cần Thơ Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN I.E.I
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN I.E.I làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 35 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN I.E.I
Hạn nộp: 02/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 01/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elasten Việt Nam
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Elasten Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Elasten Việt Nam
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vie Healthcare
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Vie Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu
Công ty cổ phần Vie Healthcare
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
Hạn nộp: 27/06/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ninh Hải Dương Bắc Giang Bắc Kạn Hưng Yên Lai Châu Lào Cai Hà Giang Hà Tĩnh Lạng Sơn Cao Bằng Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Stabled làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Stabled
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
8 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH LASERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH LASERA
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 15 Triệu Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 30 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHẬT KIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHẬT KIỆN
Trên 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên nhiều năm nay luôn ở mức cao vì ngành Dược luôn thiếu nhân lực trầm trọng. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dược phẩm đưa ra chế độ đãi ngộ tốt với mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, để thu hút ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng trình dược viên hiện nay

Trình dược viên là những người thực hiện công việc giới thiệu thuốc mới cho các nhà phân phối, hướng dẫn các bệnh viện cách sử dụng và công dụng của từng loại thuốc. Trình dược viên chính là cầu nối trung gian không chỉ bán thuốc cho người dân mà còn có chức năng giới thiệu các sản phẩm thuốc cho bác sĩ.

Theo số liệu từ Cục Quản lý Dược Việt Nam, nhân lực ngành Dược đang thiếu hụt trầm trọng đặc biệt là những người có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế. Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc có nhu cầu tuyển dụng cao và tích cực đầu tư tìm kiếm trình dược viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn giỏi.

Hiện tại, nhiều công ty đã chủ động triển khai công cuộc chuyển đổi số, trong đó việc xây dựng mã truy xuất được ưu tiên để nắm được các loại thuốc đang ở khâu nào trong quá trình lưu thông. Kéo theo, các doanh nghiệp dược đòi hỏi phải có nguồn lực rất lớn nhằm xử lý hàng hóa nhanh chóng.

Trong xu hướng chuyển đổi số, các bệnh viện, nhà quản lý cũng có thể thấy rõ được tình trạng thuốc trên toàn quốc, nắm bắt được thuốc nào còn, thuốc nào hết. Từ đó, công việc trở thành trình dược viên ngày càng rộng mở với các ứng viên theo học ngành Dược vì đóng vai trò quan trọng trong phân bổ và luân chuyển mặt hàng này đi nhanh chóng.

Trong xu hướng chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên ngày càng tăng
Trong xu hướng chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên ngày càng tăng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng trình dược viên

Hiện nay, mức lương trình dược viên khá cao, do hoa hồng được tính theo lượng thuốc bán ra. Với những người nhiều năm kinh nghiệm và có được mạng lưới khách hàng rộng, thu nhập có thể cao hơn những ứng viên mới vào nghề. Ngoài ra, trình dược viên bán thuốc theo đơn (ETC) sẽ có mức lương cao hơn những người bán thuốc không theo đơn (OTC). Chi tiết dưới đây:

Việc làm trình dược viên Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Trình Dược Viên OTC 10.000.000 - 20.000.000
Quản Lý Trình Dược Viên ETC 20.000.000 - 30.000.000

3. Tổng hợp việc làm trình dược viên phổ biến hiện nay

Việc làm trình dược viên được phân loại theo 2 hình thức cụ thể là trình dược viên OTC và trình dược viên ETC. Hai công việc này đều là giới thiệu thuốc mới tới nhà thuốc, bệnh viện nhưng lại có những điểm khác biệt.

3.1. Trình dược viên OTC

OTC viết tắt của cụm từ Over The Counter, để chỉ các loại thuốc không kê đơn. Trình dược viên OTC là người chuyên giới thiệu các loại thuốc được phép sử dụng, không kê đơn và không cần sự cho phép của các bác sĩ chuyên môn. Công việc của những trình dược viên này là giới thiệu các sản phẩm thuốc của công ty với mức giá ưu đãi hấp dẫn cùng với một số chương trình tới các đối tượng như nhà thuốc, quầy thuốc.

Việc làm trình dược viên OTC không yêu cầu chuyên môn quá cao và tính chất công việc cũng khá nhẹ nhàng. Những đối tượng khách hàng chủ yếu của những trình dược viên OTC là người bệnh, là người có nhu cầu muốn mua thuốc… không phải là bác sĩ hay các chuyên gia y tế.

3.2. Quản lý trình dược viên ETC

ETC là viết tắt của cụm từ Ethical Drugs, để chỉ các loại thuốc kê theo đơn. Trình dược viên ETC là những người giới thiệu các sản phẩm thuốc theo yêu cầu và có sự chỉ định, đồng ý của bác sĩ chuyên môn khi được sử dụng.

Quản lý trình dược viên ETC đòi hỏi phải có chuyên môn cao hơn hẳn trình dược viên OTC. Đối tượng khách hàng mà những người này nhắm tới chính là các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế. Quản lý trình dược viên ETC làm việc chủ yếu với những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực y tế, dược phẩm.

Yêu cầu cần có của một quản lý trình dược viên ETC:

  • Có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm trong ngành dược.
  • Kỹ năng trình bày các vấn đề rõ ràng, rành mạch.
  • Có sự tự tin trong giao tiếp với các cả các khách hàng.
  • Có sự nhanh nhạy trong tiếp thị sản phẩm và kinh doanh.
  • Chăm chỉ, tỉ mỉ và kiên nhẫn.
  • Trung thực, không vì lợi nhuận bất chấp sức khỏe của khách hàng.
Việc làm trình dược viên gặp nhiều thách thức và khó khăn vì áp lực công việc
Việc làm trình dược viên gặp nhiều thách thức và khó khăn vì áp lực công việc

4. Thách thức nghề trình dược viên

Việc làm trình dược viên đang khá hot trên thị trường tuyển dụng hiện nay tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngành này cũng đối mặt với một số khó khăn và thách thức. Dưới đây là một số khó khăn các trình dược viên có thể gặp phải khi làm việc:

  • Yêu cầu trình độ chuyên môn và bằng cấp: Bắt buộc phải có bằng cấp liên quan mới có thể ứng tuyển vào vị trí trình dược viên. Người làm công việc này cũng cần trau dồi kiến thức về dược phẩm thường xuyên, liên tục.
  • Áp lực công việc: Các trình dược viên là người môi giới thuốc nên có áp lực doanh số, áp lực duy trì các mối quan hệ với khách hàng giống như các nhân viên kinh doanh.
  • Phải di chuyển liên tục: Giới thiệu thuốc, giao thuốc chính là công việc cơ bản của trình dược viên khiến các ứng viên phải mất khá nhiều thời gian di chuyển và đi lại.
  • Yêu cầu nhiều kỹ năng: Trình dược viên cần phải đảm bảo các kỹ năng như giao tiếp, lắng nghe,… Ngoài ra, những người làm công việc này cần có kỹ năng sử dụng máy tính, quản lý thời gian… mới có thể tạo ra mức thu nhập cao.
  • Tính chính xác: Công việc của một trình dược viên yêu cầu sự chính xác, giấy tờ quan trọng cũng cần đảm bảo chuẩn tuyệt đối.
  • Những khó khăn khi mới vào nghề: Một số trình dược viên trẻ gặp tình trạng khó kiếm được khách hàng khi mới vào nghề, dẫn đến thu nhập thấp.
  • Sự cạnh tranh gay gắt: Trình dược viên là ngành có tỉ lệ cạnh tranh và đào thải cao vì thu nhập hấp dẫn, nhu cầu tuyển dụng lớn.

5. Khu vực tuyển dụng kinh doanh thiết bị y tế nhiều nhất

Việc làm trình dược viên đang là ngành được ưu tiên tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm. Khu vực tuyển dụng trình dược viên nhiều tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn nơi có nhiều bệnh viện, trung tâm y tế, nhà thuốc lớn.

5.1. Tuyển dụng trình dược viên TP. HCM

TP. HCM là thành phố trung tâm phía Nam Việt Nam với nhiều bệnh viện lớn, các trung tâm y tế, phòng khám và nhà thuốc phổ biến ở các Quận 1, Quận 2, Quận 3... Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên phân phối thuốc tại đây luôn ở mức cao. Có hàng nghìn tin đăng tuyển mỗi tháng cho vị trí quản lý trình dược viên ETC tại TP. HCM vì khu vực này đòi hỏi những người môi giới thuốc có trình độ chuyên môn cao, giới thiệu các loại thuốc kê đơn. Mức thu nhập của các trình dược viên này khá hấp dẫn, dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng trình dược viên tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam với cơ sở vật chất y tế luôn được ưu tiên phát triển. Đây cũng là nơi có nhiều bệnh viện công lớn thuộc tuyến đầu cả nước. Hà Nội cũng có nhiều trung tâm y tế, phòng khám, nhà thuốc tập trung chủ yếu ở Quận Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa, Quận Cầu Giấy… Do đó, nhu cầu tuyển dụng quản lý trình dược viên ETC tại đây luôn cao với hàng nghìn tin đăng tuyển mỗi tháng. Các ứng viên của vị trí này có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm được các doanh nghiệp đề nghị mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng trình dược viên tại Bình Định

Bình Định là một trong những tỉnh có nhiều bệnh viện hàng đầu về khám chữa bệnh. Đặc biệt, khu vực trung tâm thành phố Quy Nhơn tập trung nhiều phòng khám, trung tâm y tế lớn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Kéo theo, nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên tại đây luôn duy trì cao nhiều năm nay. Đây cũng là công việc mang lại tài chính ổn định cho những ứng viên học ngành dược, với mức lương dao động từ 12.000.00 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Tuyển dụng trình dược viên tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trung tâm miền Trung Việt Nam với nhiều bệnh viện đầu ngành về khám chữa bệnh. Đây cũng là khu vực được tập trung đầu tư cơ sở vật chất y tế chăm sóc cho người dân. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên ở Đà Nẵng khá lớn với mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Nhiều trình dược viên có kinh nghiệm và trình độ, mức thu nhập sẽ cao hơn.

5.5. Tuyển dụng trình dược viên Cần Thơ

Cần Thơ là thành phố có nhiều bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc lớn, chủ yếu ở khu vực trung tâm. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên OTC tại đây khá lớn, kéo theo cơ hội việc làm cho các sinh viên chuyên ngành y dược mới tốt nghiệp ra trường. Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng, công việc trình dược viên thu hút khá nhiều bạn trẻ có chuyên môn và đang cần kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế, dược phẩm.

5.6. Tuyển dụng trình dược viên Bắc Giang

Bắc Giang hiện đang là thành phố phát triển hệ thống y tế tư nhân với nhiều phòng khám, nhà thuốc, đòi hỏi cần có nhiều nhân lực phục vụ cho lĩnh vực này. Đây là cơ hội việc làm cho các trình dược viên OTC muốn thử sức ở vị trí giới thiệu, môi giới thuốc. Hiện tại, các doanh nghiệp đưa ra mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí trình dược viên làm việc tại Bắc Giang.

5.7. Tuyển dụng trình dược viên An Giang

An Giang là tỉnh có nhiều cơ sở y tế công lập với nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế. Theo đó, đây cũng là tỉnh có nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên ETC cao trong cả nước. Các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thuốc sẵn sàng chi mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng để tuyển được các trình dược viên có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm tại tỉnh này.

Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu cụ thể cho từng trình dược viên trong công ty
Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu cụ thể cho từng trình dược viên trong công ty

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với trình dược viên

Việc làm trình dược viên thường phù hợp với người có tính cách hướng ngoại, nhiệt tình và rất năng nổ. Ứng viên làm trong lĩnh vực này cần có khả năng thuyết phục và tạo ấn tượng với khách hàng. Các nhà tuyển dụng thường đưa ra các tiêu chuẩn riêng biệt khi tìm kiếm vị trí này:

Yêu cầu về chuyên môn:

  • Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học liên quan đến dược phẩm, hóa học, sinh học
  • Am hiểu kiến thức về kinh tế, xã hội và y tế.
  • Có kinh nghiệm từ ít nhất từ 1 năm trở lên.
  • Nắm được tình hình thông tin sản phẩm thuốc của các nhà thuốc, bệnh viện.
  • Cập nhật các thông tin sản phẩm và chính sách của công ty cũng như chế độ hỗ trợ khách hàng.
  • Ứng viên cần hoàn thành chỉ tiêu đề ra liên quan đến Sales, thực thi thị trường.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu cầu về kỹ năng:

  • Kỹ năng giao tiếp tốt.
  • Có khả năng duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng.
  • Kỹ năng tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
  • Kỹ năng giới thiệu và thuyết trình về sản phẩm.
  • Khả năng phản biện tốt, óc tư duy phân tích.
  • Có kỹ năng quản lý thời gian.
  • Có thể lên kế hoạch và thực hiện đúng chỉ tiêu.
  • Sử dụng tốt công cụ tin học văn phòng.

Thái độ:

  • Có ý chí mạnh mẽ, kiên trì và khéo léo.
  • Là người chịu được áp lực cao trong công việc.
  • Ham học hỏi và có đam mê với nghề.
  • Tích cực và chủ động trong công việc.
  • Là người kiên nhẫn, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.

Nhìn chung, trong xu hướng chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng việc làm trình dược viên tại Việt Nam ngày càng tăng. Kéo theo đó, cơ hội việc làm cho các ứng viên thuộc lĩnh vực này khá lớn. Đặc biệt, mức lương hấp dẫn thu hút khá nhiều lao động quyết định theo đuổi ngành trình dược viên. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành dược cũng lựa chọn công việc này để kiếm thu nhập và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.