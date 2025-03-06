Top 7 trường đào tạo ngành Logistics khối C00 tốt nhất

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH LOGISTICS KHỐI C00

Mặc dù ngành Logistics chủ yếu tuyển sinh khối A00, A01, D01 nhưng một số trường vẫn xét tuyển thêm khối C00. Đây là cơ hội cho những người có thế mạnh về các môn xã hội nhưng lại yêu thích việc làm Logistics. Dưới đây là bảng tổng hợp các trường đào tạo ngành Logistics khối C00 mà bạn có thể tham khảo:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C00, D07 26.25 14.000.000 VNĐ/Năm Hà Nội Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNM) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng C00; D96; A00; D01 26.86 16.400.000 VNĐ/Năm TP. HCM Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C00, D01 19 58.000.000 VNĐ/Năm TP. HCM Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C00, D01 19 20.000.000 VNĐ/học kỳ Bà Rịa - Vũng Tàu Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C00, D01 15 12.800.000 VNĐ/Năm TP. HCM Đại học Gia Định Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C00, D01 15 25.000.000 VNĐ/Năm

1. Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE)

Đại học Tài nguyên và Môi trường là một trong những ngôi trường tuyển sinh chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng khối C00 uy tín, chất lượng.

Chương trình đào tạo Logistics tại trường có 133 tín chỉ, bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết để làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Năm 2024 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Đại học Tài nguyên và Môi trường tuyển sinh 150 chỉ tiêu với các phương thức bao gồm: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển theo học bạ; xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, ngành Logistics của trường có điểm chuẩn là 26.25 điểm với tổ hợp môn A00, A01, C00, D07. Đồng thời mức điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT là 27.5 điểm. Học phí Đại học Tài Nguyên và Môi trường năm 2024 ở mức 14.000.000 VNĐ/Năm.

Địa chỉ : Tầng 3, Số 41A Đ. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Website: https://hunre.edu.vn

2. Đại học Thủ Đô Hà Nội (HNM)

Trường đại học Thủ Đô Hà Nội là một trong những thành viên sáng lập nên Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam. Chương trình đào tạo Logistics tại đây được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp phù hợp với thực tế.

Sinh viên sẽ có cơ hội học thêm ngành thứ 2 như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh tế,... Đặc biệt, sinh viên còn được thực hành tại cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

Năm 2024 chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ; xét tuyển dựa vào chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả lớp 12 THPT; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, ngoài khối C00, trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn tuyển sinh các khối D96, A00, D01 cho ngành Logistics với mức điểm chuẩn là 26.86 điểm. Học phí của trường là 16.400.000 VNĐ/Năm. Đây được xem là mức tài chính hợp lý phù hợp cho những bạn đang băn khoăn ngành Logistics khối c trường nào.

Địa chỉ: Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Website: https://hnmu.edu.vn

3. Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)

Sinh viên trường đại học công nghệ TP. HCM sẽ được học tập trong môi trường chuẩn quốc tế, với cơ sở vật chất hiện đại, cùng mô hình mô phỏng, các doanh nghiệp ảo tạo giúp quá trình học tập, thực hành tốt nhất. Đây là một địa chỉ tin cậy để các thí sinh có thể lựa chọn gửi gắm tương lai trong những năm tháng đại học.

Năm 2024 Đại học Công nghệ TP. HCM tuyển sinh ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo 03 phương thức bao gồm: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn học kỳ 01 lớp 12; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, chuyên ngành Logistics HUTECH có mức điểm chuẩn là 19 với các tổ hợp môn A00, A01, D01, C00. Học phí chuyên ngành Logistics tại Đại học Công nghệ TP.HCM khoảng 18.000.000 VNĐ/học kỳ, trung bình khoảng 58.000.000 VNĐ/Năm (mỗi năm 03 học kỳ). Mức học phí có thể thay đổi theo năm học tùy vào khối lượng và chương trình học.

Địa chỉ: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://www.hutech.edu.vn/

4. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF)

Theo tìm hiểu của Job3, đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) đào tạo chuyên ngành Logistics với chương trình song ngữ, chuẩn hóa theo nội dung và phương pháp của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Đội ngũ giảng viên nước ngoài cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tạo nên môi trường lý tưởng để sinh viên ngành Logistics học tập và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Năm 2024, UEF xét tuyển ngành này theo 03 phương thức bao gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển học bạ lớp 12; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Điểm chuẩn xét tuyển tổ hợp môn A00, A01, D01, C00 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 chuyên ngành Logistics của trường là 19 điểm. Mỗi năm có 04 học kỳ, mức học phí trung bình khoảng 20.000.000 VNĐ/học kỳ.

Địa chỉ : Số 141 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.uef.edu.vn

5. Đại học Quốc tế Sài Gòn

Ngành Logistics khối C00 trường nào tốt nhất? Đó chính là Đại học Quốc tế Sài Gòn, chương trình đào tạo tại trường luôn cập nhật những thành tựu mới nhất từ các viện đào tạo, doanh nghiệp, công ty hàng đầu về Logistics trong khu vực và trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Logistics, sinh viên có thể học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học của Việt Nam hoặc các nước Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh.

Các phương thức xét tuyển vào ngành Logistics của Đại học Quốc tế Sài Gòn bao gồm: Kết quả học bạ lớp 12; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ. Tổ hợp xét tuyển: C04 (Toán, Văn, Tin); A01 (Toán, Lý, Anh); A07 (Toán, Sử, Địa); D01 (Toán, Văn, Anh).

Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2024 ngành này của trường là 17 điểm với học phí khoảng 25.000.000 VNĐ/học kỳ.

Địa chỉ : Số 11, Đ. Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://siu.edu.vn

6. Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Nếu bạn muốn tìm hiểu ngành Logistics khối C00 trường nào và không muốn đối mặt với áp lực điểm chuẩn quá cao thì đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một lựa chọn hợp lý. Mặc dù không nằm trong top đầu trường kinh tế nhưng trường vẫn được đánh giá cao về chất lượng đào tạo chuyên ngành Logistics.

Bên cạnh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, trường Đại học Bà Rịa - Vũng tàu còn sử dụng phương pháp xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 3 kỳ (2 kỳ lớp 11 và 1 kỳ lớp 12) và theo điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 để tuyển sinh ngành Logistics.

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu có điểm chuẩn ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 là 15 điểm (A00, A01, C00, D01). Mức học phí áp dụng là 12.800.000 VNĐ/học kỳ, mỗi năm 03 học kỳ. Học phí thu theo học kỳ và cố định trong năm học, mỗi năm tăng không quá 5%.

Địa chỉ: Số 80 Đ. Trương Công Định, P3, Thành phố Vũng Tàu.

Website: https://bvu.edu.vn

7. Đại học Gia Định

Đại học Gia Định có đào tạo chuyên ngành Logistics với chương trình đào tạo bài bản, đầy đủ kiến thức lý thuyết và thực hành. Năm 2024 trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia.

Mức điểm chuẩn kết quả tốt nghiệp THPT 2024 là 15 điểm (A00, A01, D01, C00). Học phí trung bình 25.000.000 VNĐ/Năm, có thể tăng theo từng năm học.

Địa chỉ: Số 71 Đ. Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://giadinh.edu.vn

