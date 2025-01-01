Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên Marketing

-

Có 2,852 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 48 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ LÂM ĐỒNG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH Ô TÔ LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH Ô TÔ LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Lâm Đồng Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP)
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DTM GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Hạn nộp: 07/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 9 - 15 triệu Ki
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VESTA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VESTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VESTA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KAYA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KAYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KAYA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL
Hạn nộp: 16/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP thương mại ABT
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP thương mại ABT làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP thương mại ABT
Hạn nộp: 11/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENVY EDUCATION
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ENVY EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENVY EDUCATION
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HNT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HNT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HNT HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEG
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Ô TÔ VŨ HÙNG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Ô TÔ VŨ HÙNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Ô TÔ VŨ HÙNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ABC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần ABC Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần ABC Việt Nam
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG SONG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG SONG NGUYÊN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ THÔNG MINH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ THÔNG MINH ASIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MINH TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MINH TÂM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH THẮNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH THẮNG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần bệnh viện mắt Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần bệnh viện mắt Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Aqua Mina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Aqua Mina
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH VIOLETPHAM VƯỢNG LỘC PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu HỘ KINH DOANH VIOLETPHAM VƯỢNG LỘC PHÁT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA
7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AIXIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AIXIN VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Sự bùng nổ của công nghệ số và các kênh truyền thông mới đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing tăng cao. Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các công ty khởi nghiệp cũng như các tập đoàn lớn, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, cùng với các chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc sáng tạo.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing

Nhân viên marketing là người thực hiện các kế hoạch được xây dựng bởi Giám đốc và Trưởng phòng marketing để đảm bảo hoạt động marketing diễn ra liên tục và hiệu quả. Họ quản lý các ý tưởng và chiến lược nhằm quảng bá sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Nhân viên marketing đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng và thị trường.

Ngành marketing đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Việt Nam đang thu hút nhiều vốn đầu tư từ các công ty nước ngoài, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing tăng cao. Theo Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM, đến năm 2025, ngành marketing cần tới 21.600 lao động mỗi năm. Đây là một con số ấn tượng, phản ánh sự phát triển không ngừng của lĩnh vực marketing.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing đang tăng nhanh tại Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing đang tăng nhanh tại Việt Nam

Nhiều báo cáo từ các tổ chức nghề nghiệp cho thấy nhu cầu tuyển dụng trong ngành marketing luôn ở mức cao, thậm chí vượt quá lượng cung hiện tại. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bạn trẻ đam mê theo đuổi ngành marketing.

Về tiềm năng nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến của nhân viên marketing rất rõ ràng và hấp dẫn. Bắt đầu từ vị trí nhân viên marketing, ứng viên có thể tiến lên trở thành Chuyên viên marketing, Trưởng nhóm marketing, Trưởng phòng marketing, Giám đốc marketing. Với sự phát triển không ngừng của ngành marketing, nhân viên trong lĩnh vực này có triển vọng nghề nghiệp rất sáng lạn.

2. Mức lương trung bình của nhân viên marketing

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, mức lương của nhân viên marketing đã trở thành một chủ đề được nhiều người quan tâm. Các vị trí trong lĩnh vực marketing không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao mà còn cần sự sáng tạo và khả năng phân tích thị trường. Dưới đây là mức lương trung bình cho một số vị trí quan trọng trong ngành marketing hiện nay.

Việc làm nhân viên marketing

Mức lương dao động (VND/ tháng)

Social Media Marketing

5.000000 - 15.000.000

Email Marketing

8.000000 - 12.000.000

Content Marketing

8.000000 - 15.000.000

Trade marketing

12.000.000 - 18.000.000

Digital marketing

10.000000 - 20.000.000

SEO Marketing

10.000000 - 25.000.000

Sale marketing

7.000000 - 30.000.000

3. Tổng hợp việc làm nhân viên marketing

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc làm trong lĩnh vực marketing trở nên đa dạng và phong phú hơn bao giờ hết. Nhiều vị trí đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, sự sáng tạo và nhạy bén với xu hướng thị trường. Dưới đây là tổng hợp các loại hình việc làm trong ngành marketing, giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất.

3.1. Content Marketing

Content Marketing là quá trình sáng tạo và phân phối nội dung hữu ích nhằm giải quyết vấn đề cho khách hàng tiềm năng, từ đó xây dựng lòng tin và khuyến khích hành vi mua hàng. Nhân viên content cần có kỹ năng viết lách, nghiên cứu thị trường và khả năng phân tích dữ liệu. Yêu cầu kinh nghiệm thường từ 1-2 năm cùng với trình độ đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

3.2. SEO Marketing

SEO Marketing tập trung vào việc tối ưu hóa website để tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm, từ đó tăng khả năng hiển thị thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng. Công việc yêu cầu kiến thức về SEO, phân tích website, nghiên cứu từ khóa và xây dựng backlink. Ứng viên cần có kinh nghiệm từ 1-2 năm và am hiểu các thuật toán của Google, sử dụng thành thạo các công cụ SEO, phân tích dữ liệu web.

3.3. Digital Marketing

Digital Marketing bao gồm tất cả các hoạt động tiếp thị sử dụng kênh kỹ thuật số để tiếp cận khách hàng. Do đó, công việc này đòi hỏi kiến thức tổng quan về các kênh digital, bao gồm SEO, SEM, Social Media, Email Marketing, Content Marketing,...Ứng viên cần có 1-3 năm kinh nghiệm, kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến dịch, quản lý ngân sách và sử dụng các công cụ digital marketing.

Các việc làm marketing hiện nay
Các việc làm marketing hiện nay

3.4. Trade Marketing

Trade Marketing tập trung vào việc xây dựng chiến lược ngành hàng và thương hiệu trong kênh phân phối, nhằm tăng doanh số và lợi nhuận. Vì vậy, công việc đòi hỏi am hiểu thị trường, hành vi người tiêu dùng, quản lý điểm bán và kỹ năng đàm phán.

Ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong ngành bán lẻ là một lợi thế. Các kỹ năng cơ bản cần có như kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch khuyến mãi và quản lý quan hệ đối tác.

3.5. Sale Marketing

Sale Marketing là cầu nối giữa sản phẩm và khách hàng, kết hợp kỹ năng bán hàng và tiếp thị để quảng bá sản phẩm, thúc đẩy doanh số. Nói cách khác, công việc này yêu cầu kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và chốt sales. Ứng viên cần có kiến thức về sản phẩm, thị trường và khách hàng mục tiêu. Về lâu dài, có thể trở thành Sales Manager, Giám đốc kinh doanh hoặc chuyên viên tư vấn bán hàng.

3.6. Social Media Marketing

Social Media Marketing sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tương tác với khách hàng, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy doanh số. Cụ thể, công việc yêu cầu khả năng sáng tạo nội dung, quản lý cộng đồng, chạy quảng cáo và phân tích dữ liệu. Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm và bằng cấp trong lĩnh vực Marketing hoặc truyền thông.

3.7. Email Marketing

Email Marketing sử dụng email để giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin và khuyến khích hành động. Tóm lại, công việc yêu cầu khả năng viết email marketing, xây dựng danh sách email, thiết kế template email và phân tích hiệu quả chiến dịch. Ứng viên cần am hiểu các công cụ email marketing, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến dịch.

4. Yêu cầu đối với nhân viên marketing

Tuyển dụng nhân viên marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu cũng như chiến lược tiếp thị của công ty. Để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng.

Các yêu cầu khi tuyển nhân viên marketing
Các yêu cầu khi tuyển nhân viên marketing
  • Kiến thức chuyên môn

Ứng viên cần có bằng cử nhân chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan. Kiến thức cơ bản về các nguyên lý marketing, hành vi người tiêu dùng và các công cụ truyền thông hiện đại là rất quan trọng để thực hiện công việc hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là yếu tố then chốt trong lĩnh vực marketing. Nhân viên cần có khả năng thuyết trình và viết lách tốt để truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và hấp dẫn. Điều này không chỉ giúp trong việc tương tác với khách hàng mà còn trong việc phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.

  • Kỹ năng làm việc nhóm

Marketing là một lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm. Ứng viên cần có khả năng làm việc nhóm tốt để có thể phối hợp hiệu quả trong các chiến dịch marketing, đảm bảo rằng mọi khía cạnh của dự án được thực hiện một cách đồng bộ.

  • Kỹ năng phân tích và báo cáo

Kỹ năng phân tích và báo cáo là rất cần thiết trong việc đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing. Nhân viên cần có khả năng phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra những nhận định chính xác về chân dung khách hàng và hiệu quả của các hoạt động marketing.

  • Kỹ năng tư duy sáng tạo

Tư duy sáng tạo là yếu tố không thể thiếu trong marketing. Nhân viên cần có khả năng đổi mới và cải tiến quy trình làm việc, từ đó tạo ra những ý tưởng mới mẻ và hấp dẫn để thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả công việc.

5. Hình thức tuyển dụng nhân viên marketing

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Dưới đây là các hình thức tuyển dụng nhân viên marketing phổ biến hiện nay.

  • Nhân viên marketing online

Nhân viên marketing online là những chuyên gia thực hiện các chiến dịch tiếp thị qua internet. Vai trò của họ bao gồm quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và chạy quảng cáo trực tuyến. Có hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi năm cho vị trí này, đặc biệt trong các công ty công nghệ và thương mại điện tử.

Mức lương dao động từ 10.000000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng. Yêu cầu kinh nghiệm thường từ 1-3 năm, tuy nhiên, các ứng viên mới ra trường có thể được xem xét nếu có kiến thức nền tảng vững chắc. Cơ hội phát triển cho nhân viên marketing online rất lớn, với khả năng thăng tiến lên các vị trí quản lý hoặc chuyên gia trong lĩnh vực.

Các hình thức tuyển dụng nhân viên marketing phổ biến
Các hình thức tuyển dụng nhân viên marketing phổ biến
  • Nhân viên marketing part time

Nhân viên marketing part time là những người làm việc theo giờ, thường được các doanh nghiệp sử dụng để hỗ trợ các dự án ngắn hạn hoặc các chiến dịch mùa vụ. Vai trò của họ có thể bao gồm nghiên cứu thị trường, viết nội dung quảng cáo hoặc hỗ trợ truyền thông. Mỗi tháng có hàng chục đến hàng trăm tin tuyển dụng nhân viên marketing, đặc biệt là trong các công ty khởi nghiệp.

Mức lương cho nhân viên part time thường dao động từ 5.000000 - 10.000.000 VNĐ/ tháng, tùy theo khối lượng công việc và kinh nghiệm. Yêu cầu kinh nghiệm thường không quá khắt khe, nhiều công ty chấp nhận sinh viên hoặc người mới bắt đầu.

  • Nhân viên marketing full time

Nhân viên marketing full time là những người làm việc toàn thời gian và có trách nhiệm lớn trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing cho công ty. Vai trò của họ bao gồm phân tích dữ liệu thị trường, phát triển thương hiệu và quản lý ngân sách marketing. Có hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng cho vị trí này, từ các công ty lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mức lương cho nhân viên full time thường dao động từ 5.000000 - 30.000.000 VNĐ/ tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô công ty. Yêu cầu kinh nghiệm thường từ 1-3 năm, và các ứng viên có chứng chỉ chuyên môn sẽ được ưu tiên. Cơ hội phát triển cho nhân viên marketing full time là rất cao, với nhiều lộ trình thăng tiến rõ ràng trong các lĩnh vực khác nhau của marketing.

6. Khu vực tuyển dụng nhân viên marketing nhiều

Trong thời đại số hóa ngày nay, nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Dưới đây là các khu vực tuyển dụng phổ biến:

6.1. Tuyển dụng nhân viên marketing Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, không chỉ nổi bật với lịch sử văn hóa mà còn là trung tâm kinh tế quan trọng. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing tại đây tăng cao do sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực như công nghệ, dịch vụ và thương mại.

Có hàng trăm tin tuyển dụng nhân viên marketing mỗi tháng tại Hà Nội với mức lương dao động từ 10.000000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô công ty. Các quận như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Đống Đa là những khu vực tập trung nhiều tin tuyển dụng.

6.2. Tuyển dụng nhân viên marketing TP.HCM

TP.HCM được biết đến là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, có sự phát triển mạnh mẽ trong các ngành kinh tế như công nghệ thông tin, bất động sản và dịch vụ tài chính. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên marketing tại đây chủ yếu đến từ sự phát triển của các công ty đa quốc gia và startup, tạo ra môi trường cạnh tranh cho các ứng viên.

Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 10.000000 - 30.000.000 VNĐ/tháng với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng. Các quận như 1, 3, và Bình Thạnh là những khu vực tập trung nhiều cơ hội việc làm tại TP Hồ Chí Minh, nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng và các dự án kinh doanh mới.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang,... cũng là điểm đến hấp dẫn cho nhờ vào sự phát triển của ngành du lịch, dịch vụ và công nghệ thông tin. Mức lương và yêu cầu kinh nghiệm ở các khu vực này cũng rất cạnh tranh, mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho những ai muốn khẳng định bản thân trong lĩnh vực này.

Các hình thức tuyển dụng nhân viên marketing nhiều nhất
Các hình thức tuyển dụng nhân viên marketing nhiều nhất

Kết luận

Tóm lại, tuyển dụng nhân viên marketing là cơ hội tuyệt vời cho những ứng viên có khả năng sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và đam mê giao tiếp. Bên cạnh mức lương hấp dẫn, vị trí này còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn. Đầu tư vào kỹ năng chuyên môn và cập nhật kiến thức về marketing sẽ là chìa khóa giúp bạn thành công trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.