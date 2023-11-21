Tuyển Xây dựng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Lai Châu thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lai Châu: Tầng 6 - Tòa nhà Viettel Lai Châu. Đường Điện Biên Phủ, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

- Tổ chức thực hiện, thuê bàn giao mặt bằng thi công, tiến độ và chất lượng công trình trên địa bàn quản lý. - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác đầu tư công trình. - Triển khai thủ tục đấu thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu, tư vấn, xây lắp. - Kiểm tra, giám sát, chất lượng nghiệm thu công trình trong quá trình thi công trên địa bàn tỉnh.

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học ngành ĐTVT, CNTT, Xây dựng, hoặc ngành kỹ thuật liên quan - Có kinh nghiêm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương - TOEIC đạt tối thiểu 550 hoặc tương ứng. - Có khả năng phân tích yêu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp. - Có khả năng làm việc độc lập và làm việc trong nhóm. - Kỹ năng tốt trong việc ghi chép và tài liệu hóa các dự án phần mềm.

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tối thiểu từ 200 triệu VNĐ/năm. - Phụ cấp ăn trưa: 680.000 VNĐ/tháng. Điện thoại: 200.000 VNĐ/tháng. - Chế độ thưởng theo quý, năm; tiền quà các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn; hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hằng năm... - Hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Luật Lao động và của Tập đoàn - Bảo hiểm sức khỏe PJICO (Chi trả 100% theo thực tế phát sinh chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm, Không vượt quá hạn mức bảo hiểm) - Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến. - Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.

