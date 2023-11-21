Tuyển Xây dựng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Lai Châu thu nhập 12 - 22 Triệu

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Mức lương
12 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lai Châu: Tầng 6

- Tòa nhà Viettel Lai Châu. Đường Điện Biên Phủ, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

- Tổ chức thực hiện, thuê bàn giao mặt bằng thi công, tiến độ và chất lượng công trình trên địa bàn quản lý.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác đầu tư công trình.

- Triển khai thủ tục đấu thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu, tư vấn, xây lắp. 

- Kiểm tra, giám sát, chất lượng nghiệm thu công trình trong quá trình thi công trên địa bàn tỉnh.

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học ngành ĐTVT, CNTT, Xây dựng, hoặc ngành kỹ thuật liên quan

- Có kinh nghiêm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

- TOEIC đạt tối thiểu 550 hoặc tương ứng.

- Có khả năng phân tích yêu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc trong nhóm.

- Kỹ năng tốt trong việc ghi chép và tài liệu hóa các dự án phần mềm.

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tối thiểu từ 200 triệu VNĐ/năm.

- Phụ cấp ăn trưa: 680.000 VNĐ/tháng. Điện thoại: 200.000 VNĐ/tháng.

- Chế độ thưởng theo quý, năm; tiền quà các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn; hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hằng năm...

- Hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Luật Lao động và của Tập đoàn

- Bảo hiểm sức khỏe PJICO (Chi trả 100% theo thực tế phát sinh chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm, Không vượt quá hạn mức bảo hiểm)

- Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Phạm Văn Bạch - Phường Yên Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

