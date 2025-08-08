Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc

- Tiếp nhận đề nghị sữa chữa hệ thống bếp gas công nghiệp của Khách hàng gửi về Công ty một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng:

- Sửa chữa hệ thống dẫn gas cho bếp gas công nghiệp.

- Xử lý các sự cố rò rỉ đường ống dẫn gas.

- Bảo trì hệ thống dẫn gas định kỳ theo danh sách Khách hàng được phân công, đảm bảo không bị hư hỏng và khắc phục kịp thời.

- Phối hợp cùng trưởng nhóm kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống dẫn gas cho Khách hàng.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Có chuyên môn về điện hoặc cơ khí, hàn.

- Có khả năng làm việc nhóm và tổ chức công việc tốt.

- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng cao + phụ cấp ăn trưa (40k/ngày) + thưởng hiệu quả công việc của nhóm/phòng. Tổng thu nhập tối đa có thể đạt trên 15 triệu.

- Hợp đồng lao động chính thức sau thời gian thử việc.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi thử việc đạt.

- Hổ trợ tiền ốm đau, thai sản, thưởng Lễ, thưởng Tết.

- Lương tháng 13.

- Các chế độ khác theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG

