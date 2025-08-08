Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Thợ hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ hàn Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 2, đường 16A, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Chuyên sản xuất máy móc, thiết bị chế biến thực phẩm inox. Công ty chúng tôi đang mở rộng sản xuất và cần tuyển gấp vị trí Thợ Hàn TIG để cùng đồng hành và phát triển lâu dài:
Mô tả công việc:
Chuyên hàn TIG các sản phẩm máy chế biến thực phẩm như: nồi nấu phở, tủ nấu cơm, bếp chiên, tủ sấy, bồn khuấy.... bằng vật liệu inox tấm mỏng (0.8mm – 3.0mm).
Đọc bản vẽ kỹ thuật để gia công, lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm theo đúng yêu cầu.
Đảm bảo mối hàn đẹp, sáng bóng, ngấu đều và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chủ động kiểm tra chất lượng sản phẩm do mình phụ trách.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm và tay nghề hàn TIG trên inox mỏng.
Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với chất lượng sản phẩm.
Mong muốn một công việc ổn định, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 8.000.000 VNĐ/tháng.
Lương chính thức: 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng (Thỏa thuận theo tay nghề thực tế).
Quyền lợi chung:
Phụ cấp cơm trưa, hỗ trợ chi phí nếu tăng ca.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 đầy đủ.
Xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (08h00 – 17h30, nghỉ trưa 1.5 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 370 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

