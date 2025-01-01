Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

Công ty TNHH công nghệ MTC (Việt Nam) - là công ty con của Công ty TNHH Cổ phần MTC và có vốn đầu tư 100% của Trung Quốc. Tổng vốn đầu tư của dự án: 574.080.000.000 đồng, tương đương với 24.000.000 đô la Mỹ. Địa điểm dự án ở Đường số D3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; thuê nhà xưởng B1-B2 với diện tích 39.408m2 của công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp BW Nhơn Trạch. Năm 2005, Công ty TNHH Cổ phần MTC được thành lập tại thành phố Thâm Quyến Trung Quốc, công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào năm 2010 với mã số cổ phiếu 002429, có tổng số nhân viên trên 10.000 người, là một công ty sản xuất điện tử tiêu dùng hàng đầu trên thế giới. Hướng kinh doanh chính của Công ty là thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán Màn hình tinh thể lỏng, Hộp giải mã kỹ thuật số, Toàn chuỗi cung ứng LED, Thiết bị đầu cuối truyền thông mạng và các sản phẩm giải trí Internet. Sản phẩm chính là TiVi ODM thông minh, số lượng xuất hàng năm 2022 đứng thứ hai trên thế giới, sản phẩm đã được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia, tiêu biểu như: Liên minh Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Á,….

Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu

Hạn nộp: 01/10/2025

Đồng Nai 19 - 24 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Đường số D3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

