Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

Công ty TNHH công nghệ MTC (Việt Nam) - là công ty con của Công ty TNHH Cổ phần MTC và có vốn đầu tư 100% của Trung Quốc. Tổng vốn đầu tư của dự án: 574.080.000.000 đồng, tương đương với 24.000.000 đô la Mỹ. Địa điểm dự án ở Đường số D3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; thuê nhà xưởng B1-B2 với diện tích 39.408m2 của công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp BW Nhơn Trạch. Năm 2005, Công ty TNHH Cổ phần MTC được thành lập tại thành phố Thâm Quyến Trung Quốc, công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào năm 2010 với mã số cổ phiếu 002429, có tổng số nhân viên trên 10.000 người, là một công ty sản xuất điện tử tiêu dùng hàng đầu trên thế giới. Hướng kinh doanh chính của Công ty là thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán Màn hình tinh thể lỏng, Hộp giải mã kỹ thuật số, Toàn chuỗi cung ứng LED, Thiết bị đầu cuối truyền thông mạng và các sản phẩm giải trí Internet. Sản phẩm chính là TiVi ODM thông minh, số lượng xuất hàng năm 2022 đứng thứ hai trên thế giới, sản phẩm đã được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia, tiêu biểu như: Liên minh Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Á,….