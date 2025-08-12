Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu

Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

Mức lương
19 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số D3, KCN Nhơn Trạch 2

- Lộc Khang, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 19 - 24 Triệu

Quản lý, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện lạnh tại nhà máy.
Giám sát vận hành hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng.
Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, xử lý sự cố phát sinh.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo môi trường sản xuất đạt tiêu chuẩn

Với Mức Lương 19 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Ưu tiên tiếng Trung 4 kỹ năng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.
Trợ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.
Du lịch trong nước hoặc Trung Quốc.
Quà tặng vào dịp lễ tết, sinh nhật.
Công ty lo cơm trưa và tăng ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số D3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

