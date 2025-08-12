Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu

Mức lương 19 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số D3, KCN Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh

Quản lý, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện lạnh tại nhà máy.

Giám sát vận hành hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, xử lý sự cố phát sinh.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo môi trường sản xuất đạt tiêu chuẩn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Ưu tiên tiếng Trung 4 kỹ năng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.

Trợ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Du lịch trong nước hoặc Trung Quốc.

Quà tặng vào dịp lễ tết, sinh nhật.

Công ty lo cơm trưa và tăng ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

