Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Mức lương
19 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số D3, KCN Nhơn Trạch 2
- Lộc Khang, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 19 - 24 Triệu
Quản lý, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện lạnh tại nhà máy.
Giám sát vận hành hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng.
Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, xử lý sự cố phát sinh.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo môi trường sản xuất đạt tiêu chuẩn
Với Mức Lương 19 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Ưu tiên tiếng Trung 4 kỹ năng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Ưu tiên tiếng Trung 4 kỹ năng
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13.
Trợ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.
Du lịch trong nước hoặc Trung Quốc.
Quà tặng vào dịp lễ tết, sinh nhật.
Công ty lo cơm trưa và tăng ca.
Trợ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.
Du lịch trong nước hoặc Trung Quốc.
Quà tặng vào dịp lễ tết, sinh nhật.
Công ty lo cơm trưa và tăng ca.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
