Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Alpha Plus
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công Ty TNHH Alpha Plus

Sửa chữa/Bảo trì điện nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện nước Tại Công Ty TNHH Alpha Plus

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 Đ. Số 60

- TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Lĩnh vực: Hệ thống điện, Hệ thống cấp , thoát nước, Hệ thống điều hòa không khí

- Công việc: thi công ống, kéo dây hệ thống điện bên trong tòa nhà

- Hỗ trợ bảo hành, bảo trì hệ thống khi có sự cố liên quan.

- Làm việc tại văn phòng chính và các công trình ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các khu vực tỉnh thành lân cận

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam;
- Sức khoẻ: Tốt;
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp nghề và Trung cấp nghề điện lạnh, điều hòa không khí;
- Sử dụng được máy khoan, máy cắt, máy hàn,...

- Làm việc tại Q2, Q7, Q9 và khu vực TPHCM

Tại Công Ty TNHH Alpha Plus Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 – 11 triệu/tháng (theo năng lực & kinh nghiệm).

- Thưởng: Lương tháng 13 + Thưởng lễ tết, sinh nhật,…

- Chế độ: BHXH BHYT, BHTN theo luật quy định, Khám sức khỏe định kỳ

- Tăng lương

- Chế độ nghỉ phép

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, có cơ hội phát triển nhanh và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Plus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Alpha Plus

Công Ty TNHH Alpha Plus

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 13-15A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

