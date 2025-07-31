Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Đ. Số 60 - TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Lĩnh vực: Hệ thống điện, Hệ thống cấp , thoát nước, Hệ thống điều hòa không khí - Công việc: thi công ống, kéo dây hệ thống điện bên trong tòa nhà - Hỗ trợ bảo hành, bảo trì hệ thống khi có sự cố liên quan. - Làm việc tại văn phòng chính và các công trình ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các khu vực tỉnh thành lân cận

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam;

- Sức khoẻ: Tốt;

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp nghề và Trung cấp nghề điện lạnh, điều hòa không khí;

- Sử dụng được máy khoan, máy cắt, máy hàn,... - Làm việc tại Q2, Q7, Q9 và khu vực TPHCM

Tại Công Ty TNHH Alpha Plus Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 – 11 triệu/tháng (theo năng lực & kinh nghiệm). - Thưởng: Lương tháng 13 + Thưởng lễ tết, sinh nhật,… - Chế độ: BHXH BHYT, BHTN theo luật quy định, Khám sức khỏe định kỳ - Tăng lương - Chế độ nghỉ phép - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, có cơ hội phát triển nhanh và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Plus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin