Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Mã, Ba Đình - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Tiếp nhận Data từ công ty (nguồn Khách hàng đã sử dụng sản phẩm ) chăm sóc khách hàng sau bán

- Tư vấn, tiếp đón khách hàng tại cửa hàng và đăng bài trên page của studio

- Nhận phản hồi (feedback) của khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc ( nếu có )

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Chấp nhận sinh viên làm parttime hoặc sinh viên mới ra trường

- Chăm chỉ, khéo léo

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng 6 Triệu + Thưởng + Hoa Hồng => Thu Nhập Từ 8.000.000-16.000.000

Được nhận các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật lao động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết,...

Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin