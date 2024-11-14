Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Mã, Ba Đình

- Vĩnh Phúc

- Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Tiếp nhận Data từ công ty (nguồn Khách hàng đã sử dụng sản phẩm ) chăm sóc khách hàng sau bán
- Tư vấn, tiếp đón khách hàng tại cửa hàng và đăng bài trên page của studio
- Nhận phản hồi (feedback) của khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc ( nếu có )

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Chấp nhận sinh viên làm parttime hoặc sinh viên mới ra trường
- Chăm chỉ, khéo léo

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng 6 Triệu + Thưởng + Hoa Hồng => Thu Nhập Từ 8.000.000-16.000.000
Được nhận các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật lao động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết,...
Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Ngách 15 Ngõ 629 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

