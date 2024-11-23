Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 16

- Tòa nhà N01

- T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chat tư vấn sản phẩm và giải quyết vấn đề cho khách hàng trên fanpage.
Gọi điện có sẵn data khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chính sách của công ty đến đối tác.
Gửi HDSD cho khách hàng sau khi lắp đặt xong.
CSKH cũ khi khách liên hệ cần hỗ trợ, giúp khách hàng giải quyết vấn đề.
Chủ động liên hệ khách hàng cũ để hỏi thăm trong quá trình sử dụng và đánh giá chất lượng dịch vụ.
Duy trì và chăm sóc mối quan hệ lâu dài với khách hàng, mở rộng khách hàng tiềm năng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông, Trung cấp trở lên.
Thái độ chăm sóc khách hàng tốt, kiên nhẫn, tận tình.
Luôn sẵn sàng trả lời phản hồi của khách hàng nhanh chóng, kịp thời
Chịu khó , ý thức và có trách nhiệm với công việc.
Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thích kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng xứng đáng với năng lực.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, Thưởng Lễ, Tết theo quy định.
Tham gia Teambuilding, du lịch, du xuân hàng năm cùng Công ty.
Thu nhập từ 6 - 8tr/tháng.
Được tạo điều kiện tối đa để thể hiện năng lực.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - đến thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Phú Hữu, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

