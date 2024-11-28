Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chở nhân viên đi công tác
Chạy xe tải đi giao hàng
Làm công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc và tăng ca khi có yêu cầu
Có bằng lái dấu C
Tuân thủ luật giao thông đường bộ
Tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm với loại xe cùng tải trọng trở lên

Tại Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng vào các ngày lễ tết
Du lịch hàng năm
Tham gia BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ
Được đào tạo theo chính sách đào tạo của công ty.
Ngoài chế độ BHXH theo luật, còn có bảo hiểm tai nạn 24h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

