Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

Chở nhân viên đi công tác

Chạy xe tải đi giao hàng

Làm công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Có sức khỏe, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc và tăng ca khi có yêu cầu

Có bằng lái dấu C

Tuân thủ luật giao thông đường bộ

Tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm với loại xe cùng tải trọng trở lên

Tại Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng vào các ngày lễ tết

Du lịch hàng năm

Tham gia BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ

Được đào tạo theo chính sách đào tạo của công ty.

Ngoài chế độ BHXH theo luật, còn có bảo hiểm tai nạn 24h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh

