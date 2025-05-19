Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu công nghiệp Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến Cá, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Phiên dịch hiện trường và các giấy tờ liên quan trong công trình cần dùng.

2. Tham gia tất cả các cuộc họp an toàn, cuộc họp phát thầu sau đó viết biên bản cuộc họp.

3. Làm hồ sơ thanh toán.

4. Các công việc được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).

- Có kỹ năng vi tính văn phòng cơ bản.

- Năng nổ, nhiệt huyết với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 48h/tuần

- Tăng lương hàng năm, thưởng tháng thứ 13, thưởng chuyên cần. Đặc biệt, thưởng năng suất cực hấp dẫn.

- Bảo hiểm, phép năm, ngày nghỉ

- Lễ theo quy định Nhà nước.

- Chăm sóc sức khỏe hằng năm.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin