Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu công nghiệp Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến Cá, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Phiên dịch hiện trường và các giấy tờ liên quan trong công trình cần dùng.
2. Tham gia tất cả các cuộc họp an toàn, cuộc họp phát thầu sau đó viết biên bản cuộc họp.
3. Làm hồ sơ thanh toán.
4. Các công việc được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
- Có kỹ năng vi tính văn phòng cơ bản.
- Năng nổ, nhiệt huyết với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 48h/tuần
- Tăng lương hàng năm, thưởng tháng thứ 13, thưởng chuyên cần. Đặc biệt, thưởng năng suất cực hấp dẫn.
- Bảo hiểm, phép năm, ngày nghỉ
- Lễ theo quy định Nhà nước.
- Chăm sóc sức khỏe hằng năm.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 11A Và Số 15, Đường Nội Khu số 10, Khu Phố Star Hill, KĐT Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

