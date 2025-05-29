Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Triển khai sản phẩm mới vào quy trình sản xuất/ Implement new products in production

Đảm bảo khả năng sản xuất sản phẩm bằng các máy móc hiện có/ Ensure the possibility of manufacturing products with usage of existing machinery

Đảm bảo các công cụ cần thiết cho máy móc đều sẵn sàng/ Ensure the necessary tools for machinery are available

Tạo và sản xuất các đồ gá cần thiết phục vụ sản xuất và kiểm tra sản phẩm/ Creating and manufacturing of necessary jigs for product manufacturing and inspection

Xác định quy trình sản xuất tối ưu nhất phối hợp với bộ phận sản xuất/ Definition of best possible rooting in cooperation with manufacturing

Làm hàng mẫu cho sản phẩm mới/ Create samples for new products

Làm cutting list cho sản phẩm mới/ Create cutting lists for new products

Nghiên cứu và áp dụng các thay đổi về cấu trúc/ Study and implement construction changes

Thiết kế công cụ cho máy móc/ Design of tools for machinery

Thiết kế đồ gá cần thiết cho sản xuất và kiểm tra sản phẩm/ Design of necessary jigs for product manufacturing and inspection

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng máy tính/Computer skills

Solid Woks – yêu cầu trình độ chuyên nghiệp/professional level required

MS Office – yêu cầu cơ bản/ required

ERP có lợi nhưng không bắt buộc/ ERP experience preferred, but not a must

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7:30-16:30, thứ 2- thứ 7

Tham gia Chế độ BHXH theo luật định.

Bảo hiểm 24/24

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

