Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B

- 3 & B

- 9, KCN Đại Đăng, P. Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Mộ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai sản phẩm mới vào quy trình sản xuất/ Implement new products in production
Triển khai sản phẩm mới vào quy trình sản xuất/
Implement new products in production
Đảm bảo khả năng sản xuất sản phẩm bằng các máy móc hiện có/ Ensure the possibility of manufacturing products with usage of existing machinery
Đảm bảo các công cụ cần thiết cho máy móc đều sẵn sàng/ Ensure the necessary tools for machinery are available
Tạo và sản xuất các đồ gá cần thiết phục vụ sản xuất và kiểm tra sản phẩm/ Creating and manufacturing of necessary jigs for product manufacturing and inspection
Tạo và sản xuất các đồ gá cần thiết phục vụ sản xuất và kiểm tra sản phẩm/
Creating and manufacturing of necessary jigs for product manufacturing and inspection
Xác định quy trình sản xuất tối ưu nhất phối hợp với bộ phận sản xuất/ Definition of best possible rooting in cooperation with manufacturing
Xác định quy trình sản xuất tối ưu nhất phối hợp với bộ phận sản xuất/
Definition of best possible rooting in cooperation with manufacturing
Làm hàng mẫu cho sản phẩm mới/ Create samples for new products
Làm hàng mẫu cho sản phẩm mới/
Create samples for new products
Làm cutting list cho sản phẩm mới/ Create cutting lists for new products
Làm cutting list cho sản phẩm mới/
Create cutting lists for new products
Nghiên cứu và áp dụng các thay đổi về cấu trúc/ Study and implement construction changes
Nghiên cứu và áp dụng các thay đổi về cấu trúc/
Study and implement construction changes
Thiết kế công cụ cho máy móc/ Design of tools for machinery
Thiết kế công cụ cho máy móc/
Design of tools for machinery
Thiết kế đồ gá cần thiết cho sản xuất và kiểm tra sản phẩm/ Design of necessary jigs for product manufacturing and inspection
Thiết kế đồ gá cần thiết cho sản xuất và kiểm tra sản phẩm/
Design of necessary jigs for product manufacturing and inspection

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng máy tính/Computer skills
Kỹ năng máy tính/
Solid Woks – yêu cầu trình độ chuyên nghiệp/professional level required
– yêu cầu trình độ chuyên nghiệp
MS Office – yêu cầu cơ bản/ required
yêu cầu cơ bản
ERP có lợi nhưng không bắt buộc/ ERP experience preferred, but not a must
ERP có lợi nhưng không bắt buộc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7:30-16:30, thứ 2- thứ 7
Tham gia Chế độ BHXH theo luật định.
Bảo hiểm 24/24
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B-3 & B-9, KCN Đại Đăng, P. Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

