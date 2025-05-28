Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần EC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần EC
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty Cổ phần EC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần EC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 38/17 Đường Bình Chuẩn 19, Cụm Công Nghiệp Bình Chuẩn, Thuận An, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
Tìm kiếm khách hàng tìm năng ( có sẵn data)
Chốt đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách
Theo dõi đơn hàng
Làm hợp đồng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhà máy 1: Số 9 Đường 17, KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh

Tại Công ty Cổ phần EC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (xét theo kinh nghiệm)
Thử việc 2 tháng
Quyền lợi được hưởng
- Được đóng BHXH 100% - không trừ vào lương
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty.
- Được hưởng lương tháng 13, các ngày lễ, sinh nhật
- Thưởng hiệu quả công việc Theo Tháng - Qúy - Năm , thưởng đặt KPI tháng
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có điều kiện tốt .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần EC

Công ty Cổ phần EC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, đường 17 KCN Vsip Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

