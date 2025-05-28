Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần EC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 38/17 Đường Bình Chuẩn 19, Cụm Công Nghiệp Bình Chuẩn, Thuận An, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

Tìm kiếm khách hàng tìm năng ( có sẵn data)

Chốt đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách

Theo dõi đơn hàng

Làm hợp đồng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhà máy 1: Số 9 Đường 17, KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh

Tại Công ty Cổ phần EC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (xét theo kinh nghiệm)

Thử việc 2 tháng

Quyền lợi được hưởng

- Được đóng BHXH 100% - không trừ vào lương

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty.

- Được hưởng lương tháng 13, các ngày lễ, sinh nhật

- Thưởng hiệu quả công việc Theo Tháng - Qúy - Năm , thưởng đặt KPI tháng

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có điều kiện tốt .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EC

