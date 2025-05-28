Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần EC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần EC
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 38/17 Đường Bình Chuẩn 19, Cụm Công Nghiệp Bình Chuẩn, Thuận An, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Mô tả công việc:
Tìm kiếm khách hàng tìm năng ( có sẵn data)
Chốt đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách
Theo dõi đơn hàng
Làm hợp đồng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhà máy 1: Số 9 Đường 17, KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh
Tại Công ty Cổ phần EC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (xét theo kinh nghiệm)
Thử việc 2 tháng
Quyền lợi được hưởng
- Được đóng BHXH 100% - không trừ vào lương
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty.
- Được hưởng lương tháng 13, các ngày lễ, sinh nhật
- Thưởng hiệu quả công việc Theo Tháng - Qúy - Năm , thưởng đặt KPI tháng
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có điều kiện tốt .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
