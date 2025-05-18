Tuyển Giám đốc kinh doanh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/08/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch được giao
- Đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
- Bản giao KPIs
- Các chương trình đào tạo hằng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trường Đại Học về Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và tương đương
- Kinh nghiệm chuyên môn 5 năm
- Kinh nghiệm quản lý 2 năm
- Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng bán lẻ cung cấp

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:
· Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
· Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).
· Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
· Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
· Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
· Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3. Đào tạo và thăng tiến:
· Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
· Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
· Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
· Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
· Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
· Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
· Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
· Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
· Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh \"Nơi làm việc tốt nhất Châu Á\" và Anphabe vinh danh \"Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc\".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 362 Đại lộ Bình Dương, Khu 1, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

