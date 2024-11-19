Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Km5+200 đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

-Xây dựng và quản trị tài khoản toàn bộ nền tảng digital của Công viên Thiên đường Bảo Sơn bao gồm Fanpage, Group, Tiktok, Instagram, Website…; các công cụ hỗ trợ Pancake, QR Code, các kênh đặt lịch, hệ thống CRM của nhà hàng…
-Triển khai và tối ưu chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng theo kế hoạch tháng/quý/năm và theo chiến dịch truyền thông Marketing, đảm bảo các chỉ số phát triển và ngân sách đúng hạn mức được phê duyệt.
- Thực hiện các chiến dịch Performance MKT thu hút data, lead khách hàng thực tiếp. Theo dõi, đánh giá hiệu quả chuyển đổi khách hàng và đề ra phương án tối ưu các giai đoạn.
-Theo dõi, nghiên cứu thuật toán, sự thay đổi, chuyển dịch, xu hướng trên các nền tảng số để có sự tham mưu, đề xuất với các bộ phận ngang cấp, với leader nhằm mục đích điều chỉnh kịp thời để đạt hiệu quả chạy tốt nhất.
-Tham mưu, đóng góp cho bộ phận Content nhằm đảm bảo hiệu quả cho các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng.
- Giám sát, đo lường và báo cáo kết quả các chiến dịch quảng cáo cho cấp quản lý trực tiếp
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến trưa Thứ 7

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing (Tối thiểu 1 năm có kinh nghiệm chạy QC Facebook và Adwords)
- Nắm vững các chỉ số đo lường hiệu quả của chiến dịch Marketing thông qua kênh Marketing Online
- Nắm vững và hiểu bản chất của các chỉ số khi chạy các chiến dịch quảng cáo Facebook,Adwords…
- Sử dụng tốt và thành thạo tin họcvăn phòngđặc biệt bộ Office.
- Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi
- Có trách nhiệm với công việc được giao
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo lĩnh vực F&B và có kinh nghiệm ứng dụng các phần mềm quản lý khách hàng nhà hàng

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương:10 – 13 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
Mức lương:
- Làm việc trong môi trường Marketing năng động.
- Hưởng chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ trong Tập đoàn cho nhân viên và gia đình, bạn bè của nhân viên.
- Hưởng các chính sách phúc lợi khác của bệnh viện nói riêng và Tập đoàn Bảo Sơn nói chung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Km5 + 200, đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

