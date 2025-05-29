Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NEW COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đường số 6 KDC HIm Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Theo dõi, Phê duyệt xuất kho bán hàng khách lẻ B2B

Kiểm tra xuất kho B2C, samples, hàng tặng, xuất khác.

Theo dõi & lập phiếu xuất kho, điều chuyển hàng trên phần mềm misa.

Kiểm tra bút toán hạch toán kho trên phần mềm.

Đối chiếu nhập xuất Amis & hệ thống kho warehouse.

Lưu trữ chứng từ nhập xuất kho hàng tháng theo đúng quy định.

Báo cáo tồn kho, đối soát hàng tháng

Báo cáo thay đổi giá sản phẩm

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành Kế Toán, Tài chính, Ngân hàng.

Ngoại ngữ: Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là lợi thế

Có 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương

Không có kinh nghiệm về Thương mại điện tử sẽ được đào tạo

Tin học thành thạo, đặc biệt excel (bắt buộc).

Có kiến thức về kho, vận tải.

Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó.

Giao tiếp tốt, nhiệt tình, cởi mở.

Có khả năng thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NEW COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 VNĐ đến 13.000.000 VNĐ + KPI hoàn thành công việc (có thể thương lượng theo năng lực)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (9h - 18h), nghỉ T7, CN

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Phép năm (bao gồm 02 ngày của tháng thử việc);

Team building định kỳ;

Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ;

Khám sức khỏe định kì 1 năm 1 lần

Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEW COMMERCE

