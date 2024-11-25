Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - BH 01 - 09 Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Logistics - Vận tải.

Liên hệ, tư vấn, giới thiệu dịch vụ vận tải của công ty đến khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu dịch vụ và thu thập thông tin khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu vận tải của khách hàng.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng phát triển của ngành Logistics - Vận tải.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành Logistics - Vận tải.

Quyền Lợi

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.