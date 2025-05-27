Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Nhà máy Thép dự ứng lực Hòa Phát, Khu Kinh tế Dung Quất – Bình Thuận, Bình Sơn, Bình Sơn, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và triển khai sản xuất cáp thép dự ứng lực từ quản đốc xưởng

Lập kế hoạch công việc hàng ngày để phục vụ cho sản xuất

Đề nghị vật tư phụ trợ máy móc thiết bị cho quản đốc phù hợp với đơn hàng

Sắp xếp vị trí làm việc cho từng tổ phù hợp để đảm bảo quá trình sản xuất tối ưu nhất

Giám sát và duy trì việc thực hiện các quy trình công nghệ về sản xuất dây chuyền PC Strand và PC Wire

Giám sát việc thực hiện lưu và phân loại rác thải theo đúng quy định xưởng PC Strand

Trong ca kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động thiết bị của xưởng PC Strand.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành cơ khí, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên những người có kinh nghiệm ngành thép rút

Biết tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm năng lực làm việc

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Cấp bữa ăn chính và phụ theo giờ làm miễn phí.

Trang bị bảo hộ lao động miễn phí.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Hổ trợ chi phí xăng xe cho nhân viên theo quy định.

Xét thưởng cuối năm theo mức A, B, C.

Chi trả lương đúng hạn.

Làm việc trong môi trường ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT

