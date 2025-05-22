Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Elehome làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH Elehome
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty TNHH Elehome

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Elehome

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Tầng 3, tòa nhà Kuchen, xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm, dịch vụ thang máy của công ty phù hợp với nhu cầu thực tế của nguồn khách hàng sẵn có;
- Khảo sát công trình, phối hợp với kỹ thuật để lên phương án và báo giá giải pháp phù hợp gửi khách hàng;
- Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, phối hợp bộ phận kỹ thuật theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng;
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh đến khách hàng của mình, đồng thời tạo thiện cảm, sự tin tưởng của khách hàng đối với bản thân và sản phẩm của công ty;
- Theo dõi công nợ khách hàng và phối hợp với kế toán để thu hồi công nợ;
- Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với các nhà thầu các bên tư vấn, thiết kế xây dựng và các cá nhân, tổ chức liên quan;
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc;
- Thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng;
- Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc;
- Có khả năng tự học hỏi và cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty;
- Thành thạo Auto cad và một số phần mềm thiết kế là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Elehome Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-30 triệu tuỳ năng lực.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Thưởng các ngày lễ Tết,…
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elehome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Kuchen Tp Vinh- Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-nghe-an-job359863
