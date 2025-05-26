Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Nhà máy Thép dự ứng lực Hòa Phát, Khu Kinh tế Dung Quất – Bình Thuận, Bình Sơn, Bình Sơn, Thành phố Quảng Ngãi

Công tác kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào:

Kiểm tra vật tư đầu vào: Thép nguyên liệu phi 8, phi 10, phi 12, phi 12.5, phi11; ống, linh kiện ốc vít, bulong, dây đai, xích …, các chi tiết gia công cơ khí, chi tiết đặt hàng, hàng nhập khẩu.

Lập biên bản vật tư không phù hợp cho thép nguyên liệu, ống, linh kiện ốc vít, bulong, dây đai, xích…, các chi tiết gia công cơ khí, chi tiết đặt hàng, hàng nhập khẩu.

Tham gia, hỗ trợ công tác kiểm tra vật tư đầu vào (Thép nguyên liệu, vật tư chính và vật tư phụ trợ cho việc sản xuất).

Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất :

Tham gia kiểm soát các thông số dây chuyền công nghệ pcbar, pctrand, dây chuyền tẩy gỉ và trạm xử lý nước thải.

Tham gia đo kiểm các thông số trên từng sản phẩm, dựa vào các thông số theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm sản xuất ra.

Thực hiện việc nghiệm thu sản phẩm đã đạt chất lượng.

Kiểm tra ngoài quan và hình dáng bên ngoài của tất cả sản phẩm sản xuất ra.

Các sản phẩm không đạt xử lý biên bản chi tiết gia công không phù hợp gửi BGĐ nhà máy.

Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên

Tốt nghiệp các chuyên ngành: Cơ khí, cơ điện tử, chế tạo máy hoặc các chuyên ngành liên quan

Biết tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Cấp bữa ăn chính và phụ theo giờ làm miễn phí.

Trang bị bảo hộ lao động miễn phí.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Hổ trợ chi phí xăng xe cho nhân viên theo quy định.

Xét thưởng cuối năm theo mức A, B, C.

Công ty hỗ trợ tiền xăng xe cho những người ở xa

