Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TM dịch vụ Đại Lộc Phát làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào hệ thống.

Cập nhật và quản lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Phân tích số liệu kế toán, đưa ra các nhận định và đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình kế toán.

Giám sát và hướng dẫn nhân viên kế toán (nếu có).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán BRAVO (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Khả năng sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo và tổng hợp thông tin.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, trách nhiệm và có đạo đức nghề nghiệp.

Tại Công ty TNHH TM dịch vụ Đại Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM dịch vụ Đại Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin