Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42 Đường số 12, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Chào hàng, tư vấn, chốt đơn hàng online qua nền tảng xã hội.
• Chăm sóc khách hàng cũ, cập nhập hàng mới và báo giá hằng ngày.
• Tìm kiếm mở rộng tệp khách hàng, đơn hàng mới.Tham gia các hoạt động marketing, chạy quảng cáo, livestream.
• Sử dụng các kênh mạng xã hội để tiếp cận, thu hút khách hàng.
• Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ khách hàng.
• Hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng
• Theo dõi, ghi nhận, cập nhật thông tin thị trường (quy mô, cơ hội, thách thức, đối thủ cạnh tranh, thông tin khách hàng, mã hàng mới, giá cả thị trường,…) đến cấp quản lý và đội nhóm.
• Đề xuất và hỗ trợ kế hoạch kinh doanh và chiến lược marketing.
• Báo cáo & trực tiếp xử lý ngay các sự cố, khiếu nại (nếu có) với khách hàng.
• Báo cáo định kỳ và xử lý các yêu cầu công việc khác từ cấp trên.
Và các công việc khác từ cấp trên …

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn : Tốt nghiệp THPT, Cao Đẳng, Đại Học….
• Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sale, chăm sóc khách hàng, nghành hàng thực phẩm hoặc nông nghiệp (không có kinh nghiệm được đào tạo)
• Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy bán hàng, chăm sóc khách hàng tốt.
• Trung thực, nhạy bén, nhanh nhẹn, năng động, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Từ ( 8tr – 20tr < thu nhập không giới hạn)
+ Lương cứng: Từ 6.000.000 – 8.000.000 Vnd
+ Trợ cấp: Từ 1.000.000 – 2.000.000 Vnd
+ Hoa hồng theo doanh số
• Hỗ trợ tiền cơm, phụ cấp,…
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
• Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết.
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 42, Đường số 12, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

