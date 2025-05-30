Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DAP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 37 đường 1 st Ave Sunrise D, The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng

- Nghiên cứu khảo sát thị trường, tìm kiếm và xây dựng đại lý, khách hàng mới theo chính sách từ công ty

- Trực tiếp báo giá, đàm phán, thương thảo, chốt đơn hàng.

- Theo dõi thu hồi công nợ và chịu trách nhiệm công nợ của khách hàng mình phụ trách.

- Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy bán hàng

- Báo cáo công việc, lên kế hoạch chi tiết bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ trưởng phòng và BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ nữ dưới 30 tuổi

Có nhiệt huyết và đam mê kinh doanh

Có kỹ năng giao tiếp, nói dễ hiểu, giọng nói rõ ràng dễ nghe.

Có khả năng đàm phán, nhạy bén trong bán hàng.

Ưu tiên: ứng viên có hiểu biết về tấm ốp tường, tấm nội thất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DAP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + KPI: 7 - 10 Triệu (Deal theo năng lực) + Thưởng doanh số (thu nhập không giới hạn)

Lương tháng thứ 13. Thưởng Lễ, tết, sinh nhật,...

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ các chế độ theo quy định

- Các hoạt động tập thể: Du lịch, team builing,...

- Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DAP

