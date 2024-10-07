Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD
Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phòng 206, Tầng 2, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 25 Triệu
• MANAGE and DEVELOP an outbound call center.
• RECRUIT and TRAIN new sales staff.
• Continuously create new ideas and progams to motivate staff to acomplish weekly target.
• DEVELOP sales strategies and provide leadership to achievement of sales target.
• Responsible for sales teams’ weekly performance and meeting sales targets.
• Positions available in both HCMC & Hanoi
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Only accept English CVs
Tại HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD Thì Được Hưởng Những Gì
• Salary: Minimum $1000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
