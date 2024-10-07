Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng 206, Tầng 2, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 25 Triệu

• MANAGE and DEVELOP an outbound call center.
• RECRUIT and TRAIN new sales staff.
• Continuously create new ideas and progams to motivate staff to acomplish weekly target.
• DEVELOP sales strategies and provide leadership to achievement of sales target.
• Responsible for sales teams’ weekly performance and meeting sales targets.
• Positions available in both HCMC & Hanoi

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Gì

• Only accept English CVs
Tại HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD Thì Được Hưởng Những Gì

• Salary: Minimum $1000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Room 206, Level 2, DMC Building, 535 Kim Ma, Ngoc Khanh , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam

