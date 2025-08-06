Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà 17T2, Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp đón khách hàng khi khách hàng đến giao dịch
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ Khách hàng bước đầu,
Scan hồ sơ Khách hàng đến giao dịch.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngoại hình khá, giao tiếp tốt, tuổi từ 20-28, yêu thích công việc ngân hàng.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Năng động, nhiệt huyết, nhanh nhẹn
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội được học hỏi, đào tạo và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
