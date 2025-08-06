Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17, Ngõ 88, Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng mới trong các lĩnh vực: ô tô, nhà ở, cao ốc, showroom, khách sạn, resort, công ty thiết kế nội thất, nhà thầu...

Tư vấn và chốt đơn hàng các sản phẩm: phim cách nhiệt, phim bảo vệ, phim PPF, v.v.

Phối hợp với các phòng ban để triển khai thi công, giao hàng, bảo hành và chăm sóc khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày/tuần/tháng cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm sale ít nhất 6 tháng – ưu tiên ngành vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô.

Tự tin, giao tiếp tốt, biết sử dụng Google Sheet/Excel cơ bản.

Có phương tiện di chuyển và điện thoại smartphone.

Siêng năng, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT ANH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Lương cứng 6–8 triệu + hoa hồng cao, tổng thu nhập 8 – 15 triệu/tháng (không giới hạn).

Được đào tạo sản phẩm, quy trình bán hàng, kỹ năng xử lý khách hàng chuyên sâu.

Tham gia các chương trình team-building, hoạt động nội bộ, du lịch cùng công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT ANH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.