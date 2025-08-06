Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH INSIGHTVIET CS làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH INSIGHTVIET CS
Mức lương
19 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 11D
- 10A KDT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 19 - 22 Triệu
- Tiếp nhận các vấn đề của khách hàng, xác minh thông tin và nhu cầu của khách hàng.
- Cung cấp tư vấn sơ bộ về dịch vụ của công ty.
- Trả lời tin nhắn trực tuyến.
- Hỗ trợ giải đáp thắc của khách hàng.
(Chỉ cần trả lời tin nhắn, không yêu cầu gọi điện)
Với Mức Lương 19 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng trung nghe, nói, đọc tốt ( Tương đương HSK5 hoặc HSK4 cứng trở lên)
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
- Chấp nhận làm xoay ca với 2 ca: ca sáng và ca đêm (1 tháng xoay ca 1 lần)
- CHỈ TUYỂN NỮ
Tại CÔNG TY TNHH INSIGHTVIET CS Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản: Từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt công việc.
- Cơ hội thăng tiến: Lộ trình rõ ràng từ Nhân viên -> Trưởng nhóm -> Quản lý -> Giám đốc.
- Môi trường trẻ trung, năng động: Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiều hoạt động team- building hàng tháng.
- Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất, thu nhập xứng đáng với năng lực.
- Đóng BHXH cho nhân viên: sau 2 tháng thử việc (thử việc nhận 85% lương)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INSIGHTVIET CS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI