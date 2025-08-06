Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH INSIGHTVIET CS làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu

Mức lương 19 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11D - 10A KDT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 19 - 22 Triệu

- Tiếp nhận các vấn đề của khách hàng, xác minh thông tin và nhu cầu của khách hàng.

- Cung cấp tư vấn sơ bộ về dịch vụ của công ty.

- Trả lời tin nhắn trực tuyến.

- Hỗ trợ giải đáp thắc của khách hàng.

(Chỉ cần trả lời tin nhắn, không yêu cầu gọi điện)

Với Mức Lương 19 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung nghe, nói, đọc tốt ( Tương đương HSK5 hoặc HSK4 cứng trở lên)

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

- Chấp nhận làm xoay ca với 2 ca: ca sáng và ca đêm (1 tháng xoay ca 1 lần)

- CHỈ TUYỂN NỮ

Tại CÔNG TY TNHH INSIGHTVIET CS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản: Từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt công việc.

- Cơ hội thăng tiến: Lộ trình rõ ràng từ Nhân viên -> Trưởng nhóm -> Quản lý -> Giám đốc.

- Môi trường trẻ trung, năng động: Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiều hoạt động team- building hàng tháng.

- Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất, thu nhập xứng đáng với năng lực.

- Đóng BHXH cho nhân viên: sau 2 tháng thử việc (thử việc nhận 85% lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INSIGHTVIET CS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.