Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Khảo sát thị trường, đánh giá và xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Làm việc với các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức để phát triển khách hàng mới.

Duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng hiện tại.

Đề xuất và thực thi các chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng trong lĩnh vực đồng phục.

2. Lãnh đạo và quản lý đội nhóm

Đào tạo kiến thức, kỹ năng cần có cho nhân sự.

Xây dựng đội nhóm, phân công chỉ tiêu, giám sát và hỗ trợ nhân viên.

Quản lý, đánh giá năng lực nhân sự.

3. Quản lý hoạt động kinh doanh:

Giám sát và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Phối hợp với các bộ phận sản xuất, cung ứng, vận chuyển để đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng.

4. Xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu:

Phối hợp với bộ phận marketing để tăng cường nhận diện và giá trị thương hiệu Aristino trong lĩnh vực đồng phục.

Tham gia các sự kiện, triển lãm nhằm quảng bá sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm mới.

1. Trình độ và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, đặc biệt là trong ngành hàng thời trang hoặc đồng phục.

2. Kỹ năng:

Khả năng quản lý đội nhóm và điều hành công việc.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ khách hàng.

Đọc và phân tích dữ liệu thị trường, xu hướng ngành hàng.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (MS Office, CRM).

3. Thái độ và tố chất cá nhân:

Tích cực, chủ động trong công việc.

Khả năng chịu áp lực cao, đặt kết quả lên hàng đầu.

Đam mê kinh doanh và tâm huyết với ngành hàng thời trang.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực marketing thời trang.

Thời gian làm việc linh hoạt, được chọn ca làm việc phù hợp, thời gian làm việc từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7.

Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển lớn.

Được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc.

Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình.

Được hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc và các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời...

Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, tôn trọng ý kiến cá nhân.

