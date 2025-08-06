Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Hàm Nghi

- Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

• Chăm sóc nguồn khách hàng từ data có sẵn và chủ động mở rộng thêm khách hàng mới
• Xây dựng & duy trì quan hệ với khách hàng (chủ yếu là các bệnh viện, phòng khám, KOLs...).
• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến kinh doanh sản phẩm, hỗ trợ sản phẩm và tiếp thị sản phẩm của công ty.
• Chịu trách nhiệm về các hoạt động tiếp thị sản phẩm như tổ chức hội thảo, sự kiện, hội thảo, webinar, triển lãm, hội nghị.
• Báo giá sản phẩm, thương thảo ký kết hợp đồng, giải quyết công nợ với khách hàng.
• Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng từ khách hàng, đối tác theo địa bàn thị
trường được phân công.
• Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng trong khu vực được giao.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Thiết bị Y tế. Có kinh nghiệm về Nội soi hoặc các sản phẩm phẫu thuật là một lợi thế.
Tốt nghiệp: Quản trị kinh doanh, Y dược, Kỹ thuật Y sinh...
Có kinh nghiệm thực tế đi thị trường & tiếp xúc với các bác sĩ.
Có sức khoẻ tốt, sẵn sàng đi công tác, có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản Từ 12.000.000 – 20.000.000/tháng + thưởng doanh số => thu nhập không giới hạn
Thưởng tháng lương 13 (cố định) hàng năm.
Phúc lợi phong phú: Sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau, quà cho các bé các dịp...
Bảo hiểm, du lịch...
Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được đào tạo chuyên sâu
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29, tòa Đông, TTTM Lotte, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

