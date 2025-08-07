Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng, triển khai và lãnh đạo một khung quản trị rủi ro hoạt động (ORM) toàn diện, chủ động và phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của NCB, tuân thủ quy định của NHNN, phù hợp với thông lệ quốc tế.

• Trưởng phòng Quản trị Rủi ro Hoạt động sẽ chịu trách nhiệm đối với năm trụ cột sau:

Trụ cột 1: Xây dựng và Quản trị Khung RRHĐ

• Chịu trách nhiệm phát triển, triển khai và cải tiến liên tục khung khổ, chính sách và quy trình quản trị RRHĐ trên toàn hệ thống, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn Basel và yêu cầu của NHNN.

• Giám sát việc áp dụng hiệu quả các công cụ cốt lõi của quản trị RRHĐ, bao gồm:

- Tự đánh giá Rủi ro và Kiểm soát (RCSA)

- Chỉ số Rủi ro chính (KRI):

- Thu thập & Phân tích Dữ liệu Tổn thất Nội bộ (LDC):

• Dẫn dắt việc áp dụng mô hình "Ba tuyến phòng vệ", đảm bảo vai trò và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh (Tuyến 1), Quản lý Rủi ro (Tuyến 2) và Kiểm toán Nội bộ (Tuyến 3).26

• Tham gia vai trò thư ký hoặc thành viên các Hội đồng và Ủy ban có liên quan⑊

Trụ cột 2: Quản lý Rủi ro CNTT & An ninh mạng