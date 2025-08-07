Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/08/2025
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng, triển khai và lãnh đạo một khung quản trị rủi ro hoạt động (ORM) toàn diện, chủ động và phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của NCB, tuân thủ quy định của NHNN, phù hợp với thông lệ quốc tế.
• Trưởng phòng Quản trị Rủi ro Hoạt động sẽ chịu trách nhiệm đối với năm trụ cột sau:
Trụ cột 1: Xây dựng và Quản trị Khung RRHĐ
• Chịu trách nhiệm phát triển, triển khai và cải tiến liên tục khung khổ, chính sách và quy trình quản trị RRHĐ trên toàn hệ thống, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn Basel và yêu cầu của NHNN.
• Giám sát việc áp dụng hiệu quả các công cụ cốt lõi của quản trị RRHĐ, bao gồm:
- Tự đánh giá Rủi ro và Kiểm soát (RCSA)
- Chỉ số Rủi ro chính (KRI):
- Thu thập & Phân tích Dữ liệu Tổn thất Nội bộ (LDC):
• Dẫn dắt việc áp dụng mô hình "Ba tuyến phòng vệ", đảm bảo vai trò và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh (Tuyến 1), Quản lý Rủi ro (Tuyến 2) và Kiểm toán Nội bộ (Tuyến 3).26
• Tham gia vai trò thư ký hoặc thành viên các Hội đồng và Ủy ban có liên quan⑊
Trụ cột 2: Quản lý Rủi ro CNTT & An ninh mạng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

