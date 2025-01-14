Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Từ 100 USD

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Mức lương
Từ 100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Hà Tĩnh, Vietnam, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Từ 100 USD

1. Công tác quản lý điều hành chung Phòng KHDN
• Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng theo định kỳ
• Đánh giá về kết quả thực hiện công việc của Phòng theo yêu cầu của lãnh đạo định kỳ hoặc đột xuất
• Giám sát, kiểm tra để đảm bảo các công tác được giao của phòng được thực hiện thông suốt, hiệu quả, phù hợp với các quy định, quy trình của Ngân hàng
• Thực hiện công tác giao việc và đánh giá, cho điểm trực tiếp, đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật CBNV trực thuộc mình quản lý.
• Đào tạo, định hướng, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng
2. Quản lý, tổ chức hoạt động nghiệp vụ của Phòng KHDN:
• Tìm kiếm, triển khai, cung cấp sản phẩm dịch vụ dành cho phân khúc KHDN: hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ,…

Với Mức Lương Từ 100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LPB Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

