Tổng 341 kết quả / Từ khoá "Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp"
Công việc khách hàng doanh nghiệp

-

Có 341 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Ninh Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 25/06/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 12/07/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 07/06/2025
Ninh Bình Quảng Bình Hà Nam Quảng Nam Đắk Lắk Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chailease International Leasing Co., Ltd
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Chailease International Leasing Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chailease International Leasing Co., Ltd
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 05/06/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 07/06/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Onepay JSC
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Onepay JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Onepay JSC
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 23/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 22/05/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng. Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 12.000.000 - 21.000.000 VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng, quy mô ngân hàng, vị trí địa lý và hiệu quả công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa ngân hàng và các doanh nghiệp. Vai trò của chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của bất kỳ doanh nghiệp nào, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các công ty, ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Có hàng trăm tin tuyển dụng việc làm hấp dẫn được đăng tải mỗi tháng với mức thu nhập cạnh tranh và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác. Đây là một nghề nghiệp đầy thách thức nhưng cũng đầy tiềm năng cho những ai đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp ngày càng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp ngày càng cao

Cơ hội phát triển nghề nghiệp cho việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp rất rộng mở. Với kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy được, ứng viên có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc quan hệ khách hàng, Giám đốc phát triển kinh doanh hoặc chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể như quản lý khách hàng VIP.

2. Các ngân hàng tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp uy tín

Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tài chính, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngân hàng, đặc biệt là vị trí chuyên viên khách hàng doanh nghiệp. Mỗi ngân hàng đều sở hữu những đặc điểm riêng biệt về quy mô, lĩnh vực hoạt động và văn hóa doanh nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp hấp dẫn cho các bạn trẻ.

Tên ngân hàng

Đặc điểm phát triển nổi bật

Vị trí tuyển dụng nhiều

BIDV

Ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam, mạng lưới rộng khắp, tập trung vào các dịch vụ ngân hàng bán buôn.

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, Giám sát khách hàng doanh nghiệp

Vietinbank

Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, có lịch sử lâu đời, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ.

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên tín dụng doanh nghiệp

Vietcombank

Một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, có vị thế vững chắc trên thị trường.

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, Giám sát tín dụng

Agribank

Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp nông nghiệp, Chuyên viên tín dụng nông nghiệp

Techcombank

Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, nổi bật với công nghệ hiện đại và dịch vụ khách hàng chất lượng.

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên tư vấn sản phẩm

Sacombank

Ngân hàng thương mại cổ phần, có mạng lưới rộng khắp, đặc biệt mạnh ở khu vực miền Nam.

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, Giám sát tín dụng
Tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng
Tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng

3. Mức lương trung bình của chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Mức lương là một trong những yếu tố quan trọng mà các ứng viên quan tâm khi tìm kiếm việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp. Mức lương thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, kỹ năng, quy mô ngân hàng, vị trí địa lý và hiệu quả công việc. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương của việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm khách hàng doanh nghiệp

Mức lương giao động (VND/tháng)

Thực tập sinh khách hàng doanh nghiệp

4.000.000 - 7.000.000

Nhân viên khách hàng doanh nghiệp

7.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

12.000.000 - 21.000.000

Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp

15.000.000 - 25.000.000

Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

25.000.000 - 38.000.000

4. Mô tả công việc của một chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay, việc xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng doanh nghiệp trở thành một yếu tố quyết định cho sự thành công của mỗi tổ chức. Công việc của chuyên viên khách hàng doanh nghiệp gồm:

  • Hiểu rõ nhóm sản phẩm tài chính doanh nghiệp

Thị trường tài chính doanh nghiệp đa dạng và phức tạp với nhiều sản phẩm như vay vốn, tín dụng, bảo hiểm, ngoại hối, bảo lãnh... Ứng viên phải là người am hiểu sâu sắc về từng sản phẩm, nắm bắt những thay đổi của thị trường để tư vấn cho khách hàng những giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Xây dựng mạng lưới khách hàng

Việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc chờ khách hàng đến. Ứng viên cần chủ động tìm kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp tiềm năng, giới thiệu về những lợi ích khi hợp tác với ngân hàng. Việc xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng là yếu tố quyết định thành công trong công việc này.

  • Tư vấn, thuyết phục khách hàng

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục là những yếu tố không thể thiếu. Một chuyên viên khách hàng doanh nghiệp sẽ phải thuyết trình, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đồng thời chứng minh được những giá trị mà ngân hàng mang lại. Sau khi khách hàng trở thành đối tác, bạn sẽ tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ họ trong quá trình sử dụng dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng.

  • Quản lý, đảm bảo chất lượng tín dụng

Trước khi phê duyệt bất kỳ giao dịch nào, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng doanh nghiệp để đánh giá khả năng thanh toán, đảm bảo rằng ngân hàng không gặp phải rủi ro tín dụng. Ngoài ra, ứng viên cần theo dõi sát sao tình hình kinh doanh của khách hàng để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề có thể xảy ra.

Các công việc cần làm của một chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
Các công việc cần làm của một chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

5. Yêu cầu đối với việc làm khách hàng doanh nghiệp

Để trở thành một chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, ứng viên cần trang bị cho mình những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng giao tiếp hiệu quả và tâm thế sẵn sàng đối mặt với thử thách. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản khi ứng tuyển việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
  • Có kiến thức chuyên môn để tự tin và không bối rối trong công việc.
  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ngân hàng.
  • Sử dụng tốt ngoại ngữ và có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt lưu loát.
  • Ngoại hình ưa nhìn, tạo được thiện cảm với khách hàng là một lợi thế trong môi trường làm việc đòi hỏi giao tiếp thường xuyên.
  • Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chăm chỉ và nhiệt huyết với công việc.
  • Kỹ năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả khi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.
Các yêu cầu đối với chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
Các yêu cầu đối với chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

6. Khu vực tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp nhiều nhất

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trở thành những trung tâm chính, thu hút nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

  • Tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước luôn thu hút một lượng lớn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự tập trung của các ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV tại các quận Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy đã tạo nên một thị trường dịch vụ tài chính sôi động.

Theo thống kê, mỗi tháng có hàng trăm tin tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp được đăng trên các trang web việc làm. Mức lương trung bình cho vị trí này dao động từ 5.000.000-10.000.000 VNĐ/tháng cho người mới ra trường và có thể lên đến 15.000.000-25.000.000 VNĐ/ tháng đối với những người có kinh nghiệm.

  • Tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp TP.HCM

Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp dệt may và điện tử, TP.HCM đang trở thành một trung tâm sản xuất lớn của khu vực. Hàng tháng, có hàng nghìn tin tuyển dụng vị trí này được đăng tải trên các trang web việc làm với mức lương dao động từ 12.000.000-15.000.000 VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, chuyên môn,...

Các quận như Quận 1, quận 3, quận 7, Bình Thạnh là những khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, mang đến nhiều cơ hội việc làm.

  • Tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Đà Nẵng

Đà Nẵng có vị trí địa lý thuận lợi và chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn đang trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của miền Trung. Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu du lịch đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp.

Mặc dù số lượng tin tuyển dụng không bằng Hà Nội và TP.HCM, nhưng mức tăng trưởng là rất đáng kể. Các quận như Hải Châu, Sơn Trà tập trung nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch, bất động sản. Mức lương trung bình cho vị trí này cũng khá hấp dẫn, dao động từ 10.000.000-15.000.000 VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào kỹ năng, hiệu quả công việc,...

Việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp tập trung tại các thành phố lớn
Việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp tập trung tại các thành phố lớn

Tóm lại, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp ngày càng cao với mức thu nhập hấp dẫn. Chính vì vậy, cơ hội việc làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp luôn rộng mở. Nếu bạn mong muốn được làm việc trong một môi trường năng động, đây chắc chắn là một lựa chọn nghề nghiệp lý tưởng.