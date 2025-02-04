Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 20 Triệu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh:

- Đóng bảo hiểm xã hội

- y tế theo quy định bộ luật lao động VN.

- Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Ngân hàng và bên ngoài.

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Ngân hàng.

- Tham gia Team building theo chính sách của ngân hàng hàng , Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng tiềm năng;
- Thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng theo đúng quy định của HDBank và pháp luật;
- Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng;
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu phát sinh.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kế toán
- Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm, dịch vụ của mảng KHDN.
- Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến vị trí công tác trong mảng KHDN. Hiểu biết về kinh tế vĩ mô, tài chính – ngân hàng.
- Có kỹ năng: bán hàng, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thương lượng, huấn luyện

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

