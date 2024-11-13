Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH Thang Máy KD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thang Máy KD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thang Máy KD Việt Nam

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty TNHH Thang Máy KD Việt Nam

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 08, No6A Khu dịch vụ Vạn phúc (Ngay cạnh HimLam Vạn Phúc), Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Mô tả công việc:
+ Tìm kiếm khách hàng
+ Phối hợp với kỹ thuật lên ý tưởng, bản vẽ tư vấn thiết kế, thông số kỹ thuật cho khách hàng
+ Lên báo giá, ký hợp đồng với khách hàng
+ Chăm sóc, giải đáp các vấn đề liên quan đến khách hàng
+ Viết seo, chạy marketing, chăm sóc website công ty

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 05 người
- Kinh Nghiệm: Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm sales, admin sales, kinh nghiệm khai thác tập data KH
- Công ty đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng tư vấn, bán hàng, kỹ năng viết seo, marketing và chăm sóc khách hàng.
- Công ty có chia sẻ, hỗ trợ phân bổ khách hàng trong tập khách hàng sẵn có của Công ty cho các chuyên viên mới.
- Thu nhập: bao gồm Lương cứng và incentive. Trong đó lương cứng từ 6-10 triệu tùy thuộc vào kỹ năng bán hàng và khả năng khai thác tập khách hàng. Incentive theo quy định của Công ty, tối thiểu từ 1.2% giá trị Hợp đồng. Thu nhập không giới hạn...
- Yêu cầu bắt buộc: chăm chỉ (thiện chiến), trung thực

Tại Công ty TNHH Thang Máy KD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Quyền lợi công việc:
+ Đóng BHXH, bảo hiểm nghề nghiệp, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
+ Du lịch hè hàng năm
+ Được cử đi đào tạo các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng
+ Được xem xét tăng lương theo các mức hoàn thành KPIs, hoặc theo chính sách đánh giá hàng năm của công ty
+ Được tính phép hàng năm
+ Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy KD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thang Máy KD Việt Nam

Công ty TNHH Thang Máy KD Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 1, No6A, Khu dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248668
