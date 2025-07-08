Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 75 Ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hạch toán các khoản doanh thu, chi phí lên file hoặc phần mềm nội bộ.

- Theo dõi và đối soát doanh thu các cửa hàng, nhượng quyền.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và quản lý nợ tổng quát của toàn công ty.

- Theo dõi nhập, xuất, tồn kho với kế toán kho.

- Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng và chứng từ kế toán.

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.

- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Có máy tính cá nhân.

- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa…), tin học văn phòng (Excel, word…)

- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học…

- Tham gia các khóa học phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

