Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Kế toán nội bộ

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 75 Ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hạch toán các khoản doanh thu, chi phí lên file hoặc phần mềm nội bộ.
- Theo dõi và đối soát doanh thu các cửa hàng, nhượng quyền.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và quản lý nợ tổng quát của toàn công ty.
- Theo dõi nhập, xuất, tồn kho với kế toán kho.
- Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng và chứng từ kế toán.
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.
- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có máy tính cá nhân.
- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa…), tin học văn phòng (Excel, word…)
- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học…
- Tham gia các khóa học phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đường Trại Gà, Khu công nghiệp Phú Diễn, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

