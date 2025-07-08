Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 75 Ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hạch toán các khoản doanh thu, chi phí lên file hoặc phần mềm nội bộ.
- Theo dõi và đối soát doanh thu các cửa hàng, nhượng quyền.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và quản lý nợ tổng quát của toàn công ty.
- Theo dõi nhập, xuất, tồn kho với kế toán kho.
- Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng và chứng từ kế toán.
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.
- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số lượng: 01
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có máy tính cá nhân.
- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có máy tính cá nhân.
- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa…), tin học văn phòng (Excel, word…)
- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học…
- Tham gia các khóa học phát triển bản thân.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa…), tin học văn phòng (Excel, word…)
- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học…
- Tham gia các khóa học phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI