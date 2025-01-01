Giới thiệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Được thành lập ngày 11/11/2021 ngay giữa bối cảnh Đại Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thời điểm này chính phủ Việt Nam ban hành nghị quyết "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Nhận thấy cơ hội cũng như những thách thức tiềm ẩn - với tiền thân là những người trẻ có chuyên môn và mạo hiểm đã từng hoạt động và làm việc từ xa, chúng tôi quyết định thành lập một doanh nghiệp để phụng sự cho các doanh nghiệp về mảng Digital Marketing Agency và AI Automation Agency. Chúng tôi quan tâm phát triển hệ thống marketing, cố gắng vận dụng công nghệ mới đặc biệt là công nghệ A.I vào business để mang lại lợi ích nhanh nhất - hiệu quả nhất - bền vững nhất cho đối tác khách hàng của Go Media. Tầm nhìn