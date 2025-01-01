Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

banner-company

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Được thành lập ngày 11/11/2021 ngay giữa bối cảnh Đại Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thời điểm này chính phủ Việt Nam ban hành nghị quyết "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Nhận thấy cơ hội cũng như những thách thức tiềm ẩn - với tiền thân là những người trẻ có chuyên môn và mạo hiểm đã từng hoạt động và làm việc từ xa, chúng tôi quyết định thành lập một doanh nghiệp để phụng sự cho các doanh nghiệp về mảng Digital Marketing Agency và AI Automation Agency. Chúng tôi quan tâm phát triển hệ thống marketing, cố gắng vận dụng công nghệ mới đặc biệt là công nghệ A.I vào business để mang lại lợi ích nhanh nhất - hiệu quả nhất - bền vững nhất cho đối tác khách hàng của Go Media. Tầm nhìn Được thành lập ngày 11/11/2021 ngay giữa bối cảnh Đại Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thời điểm này chính phủ Việt Nam ban hành nghị quyết "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Nhận thấy cơ hội cũng như những thách thức tiềm ẩn - với tiền thân là những người trẻ có chuyên môn và mạo hiểm đã từng hoạt động và làm việc từ xa, chúng tôi quyết định thành lập một doanh nghiệp để phụng sự cho các doanh nghiệp về mảng Digital Marketing Agency và AI Automation Agency. Chúng tôi quan tâm phát triển hệ thống marketing, cố gắng vận dụng công nghệ mới đặc biệt là công nghệ A.I vào business để mang lại lợi ích nhanh nhất - hiệu quả nhất - bền vững nhất cho đối tác khách hàng của Go Media. Tầm nhìn Tầm nhìn Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Hạn nộp: 20/11/2025

Đà Nẵng 1 - 3 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 5 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 5 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Hạn nộp: 08/10/2025

Đà Nẵng 5 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Go Media, Khu đô thị FPT, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-truy-n-th-ng-v-c-ng-ngh-go-media-ntd150635
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT AN SINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT AN SINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Baller Headwear Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Baller Headwear Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Đường Bờ Biển làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Đường Bờ Biển
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CSH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CSH GROUP
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ON IDEAS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ON IDEAS
5 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm