Tuyển Video Editor Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Hữu Cơ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn NV10 khu đô thị Romantic Park Xuân Tảo Tây Hồ Tây, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Chụp ảnh và quay phim sản phẩm Bất động sản chất lượng cao phục vụ cho mục đích quảng cáo, truyền thông.

Biên tập video, chỉnh sửa hình ảnh, xử lý hậu kỳ để tạo ra các sản phẩm truyền thông hấp dẫn và chuyên nghiệp.

Phối hợp với bộ phận Marketing để lên ý tưởng, kịch bản chụp ảnh và quay phim.

Quản lý thiết bị, dụng cụ chụp ảnh và quay phim, đảm bảo luôn trong tình trạng tốt.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh và video đáp ứng yêu cầu về độ sắc nét, ánh sáng, bố cục và màu sắc.

Làm việc độc lập và theo nhóm, tuân thủ thời gian và ngân sách được giao.

Thường xuyên cập nhật kiến thức, xu hướng mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh và quay phim.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh và biên tập video.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, Lightroom và phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc DaVinci Resolve.

Có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, đồ uống.

Nắm vững kỹ thuật chụp ảnh, quay phim, ánh sáng và màu sắc.

Khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, có gu thẩm mỹ cao.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Có khả năng quản lý thời gian và công việc tốt.

Khả năng sử dụng các thiết bị chụp ảnh và quay phim chuyên nghiệp.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Hữu Cơ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15tr/ tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Hữu Cơ Việt Nam

