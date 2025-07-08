Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng bộ phận xây dựng nội dung đào tạo: slide, tài liệu hướng dẫn, bài kiểm tra, form khảo sát...

Hỗ trợ tổ chức các buổi đào tạo: chuẩn bị tài liệu, không gian, điểm danh, ghi nhận thông tin và tổng hợp phản hồi

Ghi chép và hệ thống hóa nội dung đào tạo (video, ảnh, sổ tay nội bộ...)

Sử dụng Canva, PowerPoint để thiết kế tài liệu đào tạo chuyên nghiệp, dễ tiếp cận

Quản lý dữ liệu đào tạo và cập nhật định kỳ

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đào tạo theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối đã học xong hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế,

Quản trị kinh doanh, Sư phạm, Marketing hoặc ngành liên quan

Có định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực Đào tạo Nhân sự

Có nền tảng kiến thức về nhân sự, đặc biệt là công tác đào tạo

Sử dụng thành thạo PowerPoint, Canva; ưu tiên biết dùng Google Drive, Excel cơ bản

Cẩn thận, có kỹ năng tổ chức, tổng hợp thông tin và khả năng trình bày tốt

Thái độ tích cực, ham học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập

Định hướng lên nhân viên chính thức

Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới

Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển

Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.