Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp cùng bộ phận xây dựng nội dung đào tạo: slide, tài liệu hướng dẫn, bài kiểm tra, form khảo sát...
Hỗ trợ tổ chức các buổi đào tạo: chuẩn bị tài liệu, không gian, điểm danh, ghi nhận thông tin và tổng hợp phản hồi
Ghi chép và hệ thống hóa nội dung đào tạo (video, ảnh, sổ tay nội bộ...)
Sử dụng Canva, PowerPoint để thiết kế tài liệu đào tạo chuyên nghiệp, dễ tiếp cận
Quản lý dữ liệu đào tạo và cập nhật định kỳ
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đào tạo theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quản trị kinh doanh, Sư phạm, Marketing hoặc ngành liên quan
Có định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực Đào tạo Nhân sự
Có nền tảng kiến thức về nhân sự, đặc biệt là công tác đào tạo
Sử dụng thành thạo PowerPoint, Canva; ưu tiên biết dùng Google Drive, Excel cơ bản
Cẩn thận, có kỹ năng tổ chức, tổng hợp thông tin và khả năng trình bày tốt
Thái độ tích cực, ham học hỏi, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Định hướng lên nhân viên chính thức
Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm
Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới
Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển
Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn
Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
