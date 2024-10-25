Tuyển Nhân Viên Edit Video thu nhập 7 - 25 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Go Media, Khu đô thị FPT, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
- Công việc chính: Sáng tạo & biên tập các dạng video marketing. Bao gồm: Video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, Shortvideo, Animation,...
Công việc chính:
- Xử lý Source thô: lọc source, xử lý màu, voice, cắt tách hậu kỳ...
- Hỗ trợ hiện trường quay dựng cơ bản (phối cảnh, quay phim cơ bản, kiểm soát chất lượng quay)
- Quay phim: cơ bản, bằng máy quay hoặc điện thoại
- Hậu kỳ hình ảnh cơ bản
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế, dựng phim
- Sáng tạo, chuyên nghiệp
- Tư duy thẩm mỹ, marketing, bán hàng
- Đảm bảo KPI, chất lượng ấn phẩm
- Phối hợp với team content lên ý tưởng cho Video, hình ảnh
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 12 - 25 triệu+ Thưởng KPI
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Giờ làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (8h00 - 17h30); Sáng thứ 7 (8h00- 12h00)
- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng chiến dịch.
- Nghỉ phép: 12 ngày phép/ năm; nghỉ lễ, Tết theo quy định.
- Được cung cấp thiết bị làm việc tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
