Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Số 80 Trần Phú, KP Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

•Lập và triển khai kế hoạch marketing thương hiệu THACO AUTO Tỉnh thành và các hoạt động marketing tích hợp thương hiệu THACO AUTO Tỉnh thành với các hoạt động marketing bán hàng của các thương hiệu KD tại Đơn vị.

•Tổng hợp, báo cáo thực hiện kế hoạch, chi phí marketing tổng thể của Công ty theo tháng, quý, năm; báo cáo sử dụng xe lái thử, xe phục vụ hoạt động marketing theo định kỳ hàng tháng.

•Đặt hàng thiết kế, giám sát triển khai thi công nhận diện, sản xuất quà tặng, media của Cty TT và các Đơn vị trực thuộc; kiểm kê, báo cáo tình hình sử dụng AVP, POSM, quà tặng của Cty TT.

•Kiểm soát thực hiện chính sách hợp tác của các NCC Marketing.

•Hướng dẫn, giám sát tuân thủ Quy định - Quy trình Marketing.

•Tham gia thực hiện các hoạt động VH-TT theo phân công từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về truyền thông và nội dung marketing.

- Có khả năng lập và triển khai các hoạt động truyền thông marketing trên các nền tảng.

- Có khả năng quản trị hoạt động marketing cho các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng.

- Khả năng lập và quản lý kế hoạch, ngân sách marketing, phân tích và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing/chăm sóc khách hàng tại đơn vị.

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TÂY NINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh;

- Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

-Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định;

- Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

- Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TÂY NINH

