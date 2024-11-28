Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Tới 3 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Babylons
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Babylons

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Landmark 2, Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 3 Triệu

- Gọi điện thoại telesales thông báo khách hàng thông tin sự kiện diễn ra
- CSKH, giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải
- Hậu cần, tổ chức các sự kiện ở HCM và các tỉnh khác.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần đồng đội tốt
Nhiệt tình, chăm chỉ, vui vẻ, chịu khó
Có laptop riêng
Có thể làm tối thiểu 7 buổi/tuần, thời gian tối thiểu 3 tháng (Ưu tiên làm fulltime).

Tại Công Ty Cổ Phần Babylons Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 25.000 vnd/ giờ. Có hỗ trợ ăn trưa nếu làm full ngày (40.000 vnd/ ngày)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có tính hướng dẫn cao
- Được training và học hỏi nhiều kiến thức về Sales, Marketing, CSKH.
- Hỗ trợ thủ tục làm báo cáo cho thực tập sinh và dấu mộc đỏ của công ty
- Cơ hội trau dồi kĩ năng Tiếng Anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Babylons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: G3 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

