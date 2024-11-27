Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Đăng tải và quản lý danh sách sản phẩm trên Amazon.

Hỗ trợ tối ưu hóa nội dung sản phẩm để thu hút khách hàng và tăng doanh số.

Xử lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng và giải quyết các khiếu nại liên quan.

Theo dõi, cập nhật và đảm bảo tài khoản Amazon tuân thủ chính sách của nền tảng.

Hỗ trợ phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các xu hướng bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chuỗi cung ứng và giao hàng đúng thời gian.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm việc với Amazon hoặc các nền tảng thương mại điện tử khác (ưu tiên).

6 tháng

Ưu tiên am hiểu về các công cụ hỗ trợ bán hàng trên Amazon như Helium 10, Jungle Scout, v.v.

Tinh thần học hỏi, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thử việc: 10-25tr + thưởng hiệu suất/hoa hồng.

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy định. Hàng tháng liên hoan và thưởng chuyên cần 500k sau khi lên chính thức.

Công ty cung cấp thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, đa quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin