Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Tập đoàn Khoa học Công nghiệp nặng & Công nghệ Zoomlion được thành lập vào năm 1992, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thiết bị công nghệ cao về xây dựng và nông nghiệp. Với hơn 20 năm đổi mới và phát triển, Zoomlion hiện là một doanh nghiệp toàn cầu sở hữu 9 mảng sản phẩm lớn với 49 dòng sản phẩm gồm 800 các sản phẩm hàng đầu. Zoomlion là công ty máy móc xây dựng đầu tiên của Trung Quốc được niêm yết trên cả thị trường chứng khoán Thẩm Quyến và Hồng Kông với số vốn đăng ký lên đến 7.664 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, tập đoàn đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi chiến lược, nhằm xây dựng một doanh nghiệp sản xuất thiết bị cao cấp về máy móc công trình, máy móc nông nghiệp kết hợp dịch vụ tài chính. Công ty TNHH Zoomlion Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Khoa học Công nghiệp nặng & Công nghệ Zoomlion, được thành lập tại Việt Nam từ năm 2010.

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội 15 - 17 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Địa chỉ
Chưa cập nhật

