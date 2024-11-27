Tuyển Trưởng Nhóm Marketing thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 87 Đường B4, Saritown, Sala, An Lợi Đông, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing:

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu nhượng quyền của công ty.

Xây dựng và quản lý ngân sách marketing cho mảng nhượng quyền.

Phát triển thương hiệu:

Đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ của thương hiệu trong toàn bộ hệ thống nhượng quyền.

Phối hợp với các đối tác nhượng quyền để triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Quản lý chiến dịch Marketing:

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo, truyền thông, và khuyến mãi nhằm thu hút đối tác nhượng quyền tiềm năng.

Quản lý các kênh truyền thông (website, social media, email marketing...) để tối ưu hóa tương tác.

Hỗ trợ phát triển đối tác nhượng quyền:

Phối hợp với bộ phận phát triển kinh doanh để xác định và tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu.

Thực hiện các hoạt động đào tạo và hỗ trợ marketing cho đối tác nhượng quyền sau khi ký kết hợp đồng.

Phân tích và báo cáo:

Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến.

Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động marketing cho Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành khác có liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm Marketing Nhượng quyền

Có kỹ năng xây dựng chiến lược

Có kỹ năng sắp xếp, điều phối công việc tốt.

Có khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 18.000.000đ - 25.000.000đ tuỳ theo năng lực của ứng viên.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, phép năm, lương tháng 13 theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, du lịch hằng năm.

Các chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo Quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

