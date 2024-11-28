Tuyển Nhân Viên CSKH thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc, phụ trách các khách hàng Nhật Bản một cách chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn của công ty.

- Tiếp nhận thông tin và cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng một cách chính xác và kịp thời.

- Theo dõi và kiểm tra các dịch vụ cung cấp cho khách hàng như: đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, sân golf, dịch vụ vé máy bay...

- Cập nhật những ưu đãi của khách hàng có trong ngày hoặc sắp nhận được.

- Take care and handle Japanese customers professionally, according to company standards

- Receive information and provide services according to customer requests accurately and promptly.

- Monitor and check services provided to customers such as: hotel reservations, tour bookings, golf courses, air ticket services...

- Update customer benefits that are available today or are about to be received.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THÔNG THẠO (Từ N2 trở lên)

- Tiếng Anh căn bản

- Có kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng

- Có khả năng chịu áp lực công việc và xử lý tình huống nhạy bén

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng kết nối

- Thành thạo kỹ năng Microsoft Office

- Làm việc theo ca

- Fluent in Japanese (N2)

- English basic communication

- Experience in customer service

- Ability to work under pressure and handle sensitive situations

- Problem solving skills, Networking ability

- Intermediate Microsoft Office skills

- Working shift

Tại Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn,cạnh tranh,trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Các chế độ và quyền lợi khác theo Luật Lao động được đảm bảo đầy đủ

- Được làm việc trong môi trường làm việc năng động

- Được hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn từ phía công ty:

+ Thưởng lễ tết (5 đợt/ năm)

+ Thưởng Lương tháng 13

+ Thưởng theo chỉ tiêu đánh năng lực làm việc của nhân viên: 2 lần/ năm

+ Thưởng theo doanh thu

+ Thưởng Nhân viên xuất sắc của Tuần/Tháng/Năm

+ Thưởng theo thâm niên làm việc

+ Thưởng tiền cho nhân viên thông thạo ngoại ngữ từ $50-$150/tháng

+ Tiền + Quà sinh nhật

+ Các bữa ăn, đồng phục, giặt ủi

+ Bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh

