Tuyển Nhân Viên CSKH thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc, phụ trách các khách hàng Nhật Bản một cách chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn của công ty.
- Tiếp nhận thông tin và cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng một cách chính xác và kịp thời.
- Theo dõi và kiểm tra các dịch vụ cung cấp cho khách hàng như: đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, sân golf, dịch vụ vé máy bay...
- Cập nhật những ưu đãi của khách hàng có trong ngày hoặc sắp nhận được.
- Take care and handle Japanese customers professionally, according to company standards
- Receive information and provide services according to customer requests accurately and promptly.
- Monitor and check services provided to customers such as: hotel reservations, tour bookings, golf courses, air ticket services...
- Update customer benefits that are available today or are about to be received.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THÔNG THẠO (Từ N2 trở lên)
- Tiếng Anh căn bản
- Có kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng
- Có khả năng chịu áp lực công việc và xử lý tình huống nhạy bén
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng kết nối
- Thành thạo kỹ năng Microsoft Office
- Làm việc theo ca
- Fluent in Japanese (N2)
- English basic communication
- Experience in customer service
- Ability to work under pressure and handle sensitive situations
- Problem solving skills, Networking ability
- Intermediate Microsoft Office skills
- Basic English communication
- Working shift

Tại Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn,cạnh tranh,trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Các chế độ và quyền lợi khác theo Luật Lao động được đảm bảo đầy đủ
- Được làm việc trong môi trường làm việc năng động
- Được hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn từ phía công ty:
+ Thưởng lễ tết (5 đợt/ năm)
+ Thưởng Lương tháng 13
+ Thưởng theo chỉ tiêu đánh năng lực làm việc của nhân viên: 2 lần/ năm
+ Thưởng theo doanh thu
+ Thưởng Nhân viên xuất sắc của Tuần/Tháng/Năm
+ Thưởng theo thâm niên làm việc
+ Thưởng tiền cho nhân viên thông thạo ngoại ngữ từ $50-$150/tháng
+ Tiền + Quà sinh nhật
+ Các bữa ăn, đồng phục, giặt ủi
+ Bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh

Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

